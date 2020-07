L'estate di Vedelago sarà più povera: annullati il Green Fest e il Green Volley

«Ci abbiamo pensato tanto...Abbiamo valutato molte cose e ipotizzato tante soluzioni alternative ma alla fine, con immenso dispiacere, abbiamo deciso di annullare la XVII edizione del Green Volley e ovviamente anche il Green Fest. Avevamo grandi progetti per questa edizione ma evidentemente non è questo l'anno giusto». A dirlo lo staff del Green Volley Vedelago.

«Non ce la sentiamo, dopo questi mesi difficili, di imporre ancora limiti, di chiedere contributi ai nostri affezionati sponsor, di impazzire per una burocrazia che di certo non ci avrebbe semplificato la vita, di passare con voi una giornata con la mascherina e con l'ansia di non rispettare il distanziamento sociale - continuano gli organizzatori - Non ce la sentiamo nemmeno di mettere a rischio voi e noi solo per voler fare a tutti i costi una manifestazione che, per sua natura, creerebbe assembramento di tante persone. Non è questo il tempo purtroppo...».

«Vogliamo poter organizzare il nostro torneo in assoluta tranquillità e leggerezza, vogliamo poter sorridere e ridere con voi senza usare una mascherina ma, come di consueto, davanti ad una birra o mentre vi consegniamo il pranzo o i vostri premi, felici di avervi avuto ancora una volta con noi. Insomma, vogliamo un evento come quelli a cui vi abbiamo abituato e per questo pensiamo che fermandoci un anno potremmo anche noi dare il nostro contributo a spegnere questo virus che ci ha allontanato. Siamo certi che capirete e condividerete il nostro punto di vista e vi ritroveremo più numerosi alla XVIII edizione del torneo nel 2021» conclude lo staff.