Torna La Ventuno del Cima: giovedì 15 febbraio a Conegliano la staffetta scolastica

CONEGLIANO In tanti se la ricordano quando per gli angoli più belli di Conegliano portava a gareggiare atleti di valore dall’Italia e dall’estero. Giovedì 15 febbraio “La Ventuno del Cima”, nella sua versione “School Edition”, coinvolgerà invece gli studenti delle scuole elementari, medie e superiori di Conegliano. In occasione delle Giornate dello sport, Atletica Silca Conegliano, per il secondo anno consecutivo, proporrà infatti la staffetta scolastica. Oltre 1500 le iscrizioni che sono già giunte alla segreteria della società. Gli studenti gareggeranno, come veri atleti su strada, in una staffetta all’insegna dei 21 minuti.

Da regolamento, ogni squadra avrà a disposizione 21 minuti per percorrere più volte un percorso di 200 metri, con l’obiettivo di percorrere la distanza più lunga possibile. Ciascuno studente di ogni squadra partecipante dovrà percorrere almeno una frazione della staffetta, gli studenti potranno compiere più frazioni purché ci sia in corsa solo un componente appartenente alla medesima squadra. La squadra che in 21 minuti avrà coperto la distanza più lunga sarà proclamata Campione Comunale della Staffetta Scolastica “La Ventuno del Cima”. A sfidarsi saranno 6 classi delle scuole elementari Pascoli e altrettante delle scuole Cima, tre classi delle medie del Collegio Immacolata e dieci delle medie Cima, 13 classi dell’Itis Galilei (tecnico), tre dell’Itis Galilei (professionale), tre della scuola enologica Cerletti e 21 classi del Liceo Marconi scientifico, musicale, economico sociale, scienze applicate e classico.



“Dopo il debutto “scolastico” del 2017, quest’anno la staffetta “La Ventuno del Cima” coinvolgerà davvero tanti studenti – ha commentato Francesco Piccin, presidente di Atletica Silca Conegliano – l’edizione dello scorso anno è stata molto apprezzata da studenti, insegnanti e dirigenti, tanto che appunto per il 15 febbraio sono fioccate le adesioni. Ne siamo molto contenti, perché crediamo che portare i giovani allo sport sia fondamentale. Farlo attraverso le scuole è di primaria importanza, perché così si possono raggiungere tutti i giovani, indistintamente. Giovani che grazie al sano movimento possono trovare non solo un benessere fisico ma anche un benessere psicologico e sociale. Giovedì 15 febbraio avremo una piazza Cima e una via XX Settembre con oltre 1500 alunni che gareggeranno con i propri compagni per vincere il titolo comunale”. Una vera e proprio gara a tutti gli effetti, con lo speaker Bepi Zuin a fare la cronaca della mattinata, il medico di gara, il dottor Giovanni Dalla Zentil e un’ambulanza, per la sicurezza. Il referente tecnico è Massimo Stefanelli, insegnante di educazione motoria e istruttore Fidal.



Il programma di giovedì 15 febbraio è il seguente:

Ore 8,30 Ritrovo in Piazza Cima di tutti gli studenti iscritti

A seguire distribuzione dei Chip da gara

Ore 9.00 Partenza I° Staffetta classi Quarte Elementari su Circuito “1”

Ore 9.00 Partenza I° Staffetta classi Prime Superiori su Circuito “2”

Ore 9.30 Partenza II° Staffetta classi Quinte Elementari su Circuito “1”

Ore 9.30 Partenza II° Staffetta classi Prime Superiori su Circuito “2”

Ore 10.00 Partenza III° Staffetta classi Prime Medie su Circuito “1”

Ore 10.00 Partenza III° Staffetta classi Seconde Superiori su Circuito “2”

Ore 10.30 Partenza IV° Staffetta classi Seconde Medie su Circuito “1”

Ore 10.30 Partenza IV° Staffetta classi Seconde Superiori su Circuito “2”

Ore 11.00 Partenza V° Staffetta classi Terze Medie su Circuito “1”



Le premiazioni saranno previste nella fascia oraria 11.30 – 12.00.