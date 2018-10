Mogliano Rugby: trasferta cruciale sul campo del Verona

Mogliano Rugby torna a giocare in campionato per punti importanti in chiave salvezza e lo fa ripresentandosi nello stadio che due settimane fa è stato teatro di una sconfitta senza attenuanti contro il Rugby Verona.

Tanta la voglia di riscatto e di rivincita per gli uomini di Cavinato, soprattutto l’intenzione di dimostrare di non essere la squadra vista nelle ultime due giornate di Coppa Italia, quanto quella che al “Quaggia” ha superato Viadana con una prestazione perfetta dal punto di vista attitudinale. Vengono recuperati alcuni giocatori non disponibili negli incontri di Coppa, fra questi il seconda linea Marcos Delorenzi e il numero 8 Jacopo Bocchi. Risponde presente anche il Capitano Matteo Corazzi, che era uscito per infortunio proprio nel primo tempo della gara disputata contro gli scaligeri. Questo il commento di Andrea Cavinato, head coach della formazione biancoblù: «Dopo le non brillanti prove collettive in Coppa Italia dobbiamo ritrovare quel piacere della sfida che ci ha contraddistinto in Campionato dove, come del resto dovremo fare domenica, fino ad ora abbiamo giocato senza pressione e con entusiasmo. È abbastanza chiaro che sarà Verona ad avere tutta la pressione addosso, perché è una squadra indubbiamente costruita per vincere subito, fatta con molti giocatori famosi, ex nazionali ed ex celtici, una società in tutto e per tutto di professionisti con progetti di lungo respiro. Sono molto felice che ad arbitrare la partita sia stato designato Matteo Liperini, arbitro non solo bravo ma anche esperto».

Questa la probabile formazione che domenica 28 ottobre, alle ore 15, scenderà in campo presso il Payanini Center, in via San Marco, a Verona: Da Re; Pavan, Scagnolari, Zanatta, Guarducci; Jackman, Gubana; Bocchi, Finotto, Corazzi (Cap.); Delorenzi, Caila; Michelini, Ferraro, Buonfiglio. A disposizione: Toai Key, Di Roberto, Cincotto, Carraretto, Vizzotto, Fabi, Gallimberti, D’Anna L’incontro sarà diretto dal Sig. Matteo Liperini (Livorno) coadiuvato dai giudici di linea Riccardo Angelucci (Livorno) e Ferdinando Cusano (Vicenza). Quarto Uomo sarà Danut-Ciprian Gajulete (Mantova)