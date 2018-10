Mogliano rugby in trasferta a Verona per la prima giornata di Coppa Italia

Prima giornata della nuova Coppa Italia e primo impegno stagionale per il Mogliano Rugby 1969 contro la neopromossa Verona. Partita tutta da scoprire visto che le due formazioni non si conoscono ancora bene. Qualche ex. biancoblù nella squadra scaligera, come Riccardo Pavan, Ruben Riccioli e Andrea Buondonno. Molti i cambi previsti nel quindici titolare dai tecnici del Mogliano Cavinato e Costanzo, sia per dare un po’ di riposo ai giocatori con più minutaggio all’attivo, sia per testare con maggior continuità e maggiori responsabilità qualche giovane finora meno impiegato. Nonostante l’ampio turnover, sarà un anticipo del match previsto tra due settimane in Campionato, con Mogliano nuovamente in visita al nuovo stadio del Verona Rugby in una sfida che avrà un valore decisamente diverso, essendoci in palio punti importanti per la permanenza in Top12.

Questo il commento di Andrea Cavinato, head coach della formazione biancoblù: «Viviamo le situazioni giorno dopo giorno, partita dopo partita, il nostro obiettivo prioritario è pensare a breve termine per costruire delle basi solide. Nessun volo pindarico dopo la vittoria contro Viadana, manteniamo la consapevolezza che sia in Campionato quanto in Coppa dobbiamo sempre dare il massimo per tener testa a tutti i nostri avversari. Per quanto riguarda Verona, e la sua nuova realtà, non posso esprimere nessun commento non avendo una conoscenza sufficiente di questo nuovo corso, mi sembra comunque che stiano facendo qualcosa di veramente importante per la città scaligera ed il suo territorio». Questa la probabile formazione che sabato 13 ottobre, alle ore 16, scenderà in campo presso il Payanini Center, in via San Marco, a Verona: Facchini; Gallimberti, D’Anna, Zanatta, Uncini; Jackman, Fabi; Toai Key, Corazzi (Cap.), Vizzotto; Finotto, Caila; Cincotto, Ceccato Enrico, Di Roberto. A disposizione ci sono: Ferraro, Buonfiglio, Michelini, Baldino, Zoldan, Cervellin, Scagnolari, Da Re. L’incontro sarà diretto dal signor Luca Trentin di Lecco.