Treviso Basket: il sogno della decima vittoria di fila viene rovinato dal Verona

TREVISO E' una "fatal Verona" quella che, nel tardo pomeriggio di domenica 25 febbraio, ha interrotto la serie positiva di ben nove vittorie del Treviso Basket, sconfitto in trasferta nel derby scaligero.

Un vero peccato perché la squadra di coach Pillastrini aveva iniziato la partita con lo spirito giusto, chiudendo in vantaggio i primi due quarti di gara con i punteggi di 21-24 e di 38-42. Nel secondo tempo però le cose sono cambiate, Verona si è impossessata del terreno di gioco e ha ribaltato la situazione condannando i trevigiani a una sconfitta finale per 78-75. Da sottolineare, nelle fila trevigiane, le prove di Brown con 24 punti e di Imbrò con 16. Una sconfitta che pesa di sicuro sul morale e sulla classifica anche se le occasioni per recuperare non mancheranno nelle prossime giornate di campionato.