Domenica al Quaggia arriva Viadana: il Mogliano Rugby è super concentrato

Terza giornata del Campionato Italiano di Rugby Peroni TOP12, nel posticipo domenicale Mogliano dovrà affrontare l'ostacolo Viadana. Sfida dura e difficile che per i biancoblù rappresenta l'importante opportunità di dare continuità ai risultati delle prime due giornate. La squadra è consapevole di doversi esprimere al 100% per ottenere un risultato positivo, anche in trasferta i gialloneri non sono compagine disposta a regalare nulla e sembrano essere in ottima forma.

Queste le parole alla vigilia della sfida da parte del capo allenatore Salvatore Costanzo: "Domenica sarà una partita sicuramente intensa, Viadana dispone di un organico davvero buono. Penso sarà un match molto fisico, loro stanno giocando molto il possesso e attaccano per vie dirette, hanno ottimi portatori di palla, ma sostanzialmente buonissimi ed imprevedibili giocatori in tutti i ruoli chiave. E' prevista la pioggia pertanto sarà ancora più dura per entrambi, per fare una buona prova saranno fondamentali la fase difensiva e la disciplina. Dovremo concedere pochi calci di punizione ed esercitare molta pressione nei punti d'incontro, poi sicuramente fare bene nella conquista e nel possesso. I ragazzi sanno che se vogliano conquistare punti anche domenica, dobbiamo limitare gli errori visti contro Lazio e Colorno, hanno lavorato su questo tutta le settimana e sono pronti per affrontare al meglio questa sfida".

Questa la probabile formazione che domenica 3 novembre, alle ore 15, scenderà in campo presso gli impianti di Via Colelli, a Mogliano Veneto (Diretta streaming sulla pagina facebook della Federazione e su quella del Mogliano Rugby 1969): Da Re; Dal Zilio, Scagnolari, Cerioni, Guarducci (v.Cap.); Ormson, Crosato; Tuilagi, Corazzi (Cap.), Finotto; Delorenzi, Caila; Michelini, Ferraro, Buonfiglio. A disp: Cincotto, Michielotto, Ceccato, Baldino, Zago, Fabi, Zanatta, Pavan.

L'incontro sarà diretto dal Sig. Gianluca Gnecchi (Brescia), con la collaborazione dei giudici di linea Matteo Liperini (Livorno) e Stefano Roscini (Milano). Quarto uomo: Ferdinando Cusano (Vicenza).