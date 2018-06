Vian e Scardanzan Promesse d’argento e di bronzo ai tricolori di Agropoli (SA)

CONEGLIANO Atletica Silca Conegliano al vertice nazionale. Per la società coneglianese guidata dal presidente Francesco Piccin bottino pieno ai campionati italiani Juniores e Promesse di Agropoli, nel salernitano. Irene Vian e Virginia Scardanzan, categoria Promesse, tornano a casa dalla Campania con tre medaglie su tre gare disputate. Per la mezzofondista di Trebaseleghe (PD) due gli argenti conquistati, tra sabato e domenica, negli 800 con il crono di 2’09''97 e nei 1500 con il tempo di 4’26''99 (nuovo primato personale). Per l’astista trevigiana invece un bel bronzo con la misura di 3.70. Anche in quest’occasione le due atlete biancorosse si sono confermate nell’élite nazionale, dimostrando grinta e determinazione negli appuntamenti che contano.

Per Vian un 2018 davvero speciale, iniziato a febbraio con la conquista di due argenti ai campionati italiani indoor di Ancona (sempre negli 800 e nei 1500) e continuato le scorse settimane con un argento e un bronzo ai campionati italiani universitari di Isernia. Nel weekend la ventunenne si è ripetuta, conquistando, per due volte, il titolo di vicecampionessa italiana Promesse, negli 800 e nei 1500. “Ci tenevo a concludere in bellezza questa serie di campionati giovanili e così è stato dimostrando ancora una volta che, quando è ora di campionati italiani, ci sono - ha commentato Vian - in questo weekend più che mai, sono orgogliosa del percorso intrapreso ed entusiasta nell’attendere cosa mi riserverà l'attività assoluta, l'atletica vera e propria, per la quale comincio a sentirmi all’altezza. Voglio ringraziare come sempre il mio allenatore Matteo Grosso, Luca e stavolta anche il mio papà che mi ha seguita in questa trasferta magica, oltre alla mia famiglia e ad Atletica Silca Conegliano”.

Grande anche la grinta di Virginia Scardanzan, che dopo un inverno difficile vissuto Oltreoceano ha trovato la carica agonistica giusta per risalire sul podio tricolore, lei che nel 2017 è stata bicampionessa italiana indoor e outdoor nella categoria Juniores. “Dopo mesi che non toccavo un’asta e che mi allenavo in tecnica, questo terzo posto arriva più che inaspettato - ha affermato Scardanzan - questo risultato lo dedico a me stessa per non aver mai mollato e per aver sempre creduto nel percorso, nonostante i tanti bassi e gli ostacoli che non sono mai mancati”.

Soddisfatto il presidente di Atletica Silca Conegliano, Francesco Piccin, che ha fatto un plauso a tutta la squadra. “Le nostre ragazze sono state proprio brave, riuscendo a fare centro su tutte e tre le gare alle quali erano iscritte - ha detto Piccin - Irene la conosciamo e praticamente si fa sempre trovare pronta per gli appuntamenti che contano, Virginia è riuscita a superare mesi difficili, confermandosi ancora una volta nell’élite italiana dell’asta, gestendo anche una gara lunghissima, durata oltre cinque ore. Noi abbiamo cercato di fare il meglio per supportarle a livello tecnico e logistico, stando loro accanto senza mettere troppe pressioni. Quello appena passato è stato un weekend di grandi soddisfazioni anche per quello che hanno fatto vedere i nostri Cadetti e le nostre Cadette ai campionati di società di Bassano del Grappa: siamo riusciti ad avere una squadra giovanile, sia al maschile che al femminile, tra le prime venti in regione - una regione come il Veneto dove c’è molta competizione - riuscendo a coprire tutte le specialità e migliorando anche le posizioni di accredito. Siamo convinti che continuare a lavorare in questa direzione sia la strada giusta da percorrere”.

Tra sabato e domenica infatti i giovani guidati da Eddy Missiato, Fabio Tonon e Andrea Meneghin hanno partecipato al Campionato di Società Regionale su pista di categoria. A livello maschile Atletica Silca Conegliano ha conquistato, con 176,5 punti il 16esimo posto, mentre a livello femminile, grazie a 144 punti, il 18esimo.

