Trofeo Andrea Palladio: prosegue la prevendita, martedì 3 settembre a Vicenza la presentazione

Si avvicina l'appuntamento con il Trofeo "Andrea Palladio" di Vicenza: sabato 7 e domenica 8 settembre il Palazzetto dello Sport di Via Goldoni sarà teatro del grande basket internazionale, con il quadrangolare che vedrà protagoniste De' Longhi Treviso, Alma Trieste, Virtus Roma e la formazione austriaca dei Kapfenberg Bulls. Già venduti i primi biglietti per questa attesa kermesse cestistica, e la prevendita rimane aperta: invitiamo chi volesse approfittarne a scrivere agli indirizzi luigipozza@gmail.com e vgasta@tin.it. Ricordiamo che il biglietto valido per un'intera giornata di gare avrà il costo di 15 euro (10 euro per gli under 12), ma ci sarà la possibilità di acquistare anche un mini abbonamento valido per tutte le partite del torneo, al costo di 25 euro (15 euro per gli under 12).



Intanto un altro appuntamento da segnare sul calendario è quello di martedì 3 settembre. A partire dalle 10.30, proprio presso il palasport di Vicenza, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell'evento. Assieme alle massime autorità comunali, federali e ai membri del comitato organizzatore, sono attesi anche alcuni importanti rappresentanti delle squadre partecipanti. La presentazione sarà a ingresso libero, e dunque aperta non solo ai media ma anche a tutti gli appassionati che volessero partecipare.



Ricordiamo il programma degli incontri del Trofeo "Andrea Palladio" 2019:

Sabato 7 settembre:

ore 17.30: Alma Trieste vs Virtus Roma

ore 19.45: De' Longhi Treviso vs Kapfenberg Bulls

Domenica 8 settembre:

ore 17.30: finale 3°/4° posto

ore 19.45: finale 1°/2° posto