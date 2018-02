La scuderia Villorba Corse sarà al via del GT4 europeo con due Maserati

VILLORBA SVC The Motorsport Group allarga ulteriormente i programmi sportivi 2018 del brand Villorba Corse con l'ingresso nel neonato campionato GT4 Central European Cup. Confermando il legame con il marchio Maserati, per il team diretto da Raimondo Amadio si tratta della terza partecipazione consecutiva a una delle serie internazionali promosse dalla SRO Motorsports Group dedicate alle supercar in configurazione GT4. Nel 2018 Villorba Corse rinsalda la prestigiosa collaborazione con il marchio del Tridente, più volte portato al successo in passato, schierando due Maserati GranTurismo MC in due differenti categorie. Nella classe AM sarà al via l'equipaggio tutto trevigiano composto da Giuseppe Fascicolo e Romy Dall'Antonia, grintosa coppia di piloti che con il proprio quarto posto finale della scorsa stagione, in quel caso nella GT4 Northern Cup, ha contribuito in maniera decisiva al secondo posto colto da Villorba Corse nella classifica Team 2017.

L'altra Maserati sarà invece iscritta nella class Pro-Am e affidata alla formazione polacca formata da Piotr Chodzen e dal figlio Antoni Chodzen, equipaggio in continua crescita prestazionale reduce da un 2017 sempre in lotta per il podio. Prevedendo la formula della doppia gara per weekend, la GT4 Central European Cup 2018 scatta dall'autodromo di Most, in Repubblica Ceca, il 28-29 aprile e si concluderà in Olanda a Zandvoort il 7 ottobre dopo aver toccato altri circuiti di caratura internazionale come Red Bull Ring, Nurburgring e Slovakia Ring.

Sull'annuncio del nuovo impegno della scuderia, il team principal Amadio dichiara: “È gratificante comunicare un ulteriore programma sportivo della stagione 2018. Per noi sarà il terzo anno consecutivo di collaborazione con Maserati in GT4 e in particolare confermiamo su entrambe le vetture due equipaggi che rappresentano un'importante continuità con la stagione passata: è il segno inequivocabile del buon lavoro svolto. Cambia invece il nuovo campionato promosso da SRO, una serie che va a posizionarsi in un area geografica che riteniamo strategica per il settore del motorsport. L'obiettivo è fare bene offrendo uno standard tecnico e sportivo all'altezza del nostro nome e del marchio che rappresentiamo”.