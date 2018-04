Da Villorba Corse nasce la partnership tra Manuela Gostner e Dinamica

VILLORBA Dalla vincente esperienza e dalla storica collaborazione con la Scuderia Villorba Corse nasce una nuova partnership che vedrà Dinamica® al fianco di Manuela Gostner per la stagione automobilistica 2018. Rafforzando il legame con lo stesso team veneto, Dinamica®, la prima microfibra ecologica prodotta attraverso il riciclo della plastica adatta a numerosi settori di applicazione, tra cui appunto quello degli interni d'auto, condividerà con la pilota alto-atesina l'esperienza nel Ferrari Challenge 2018. Nel monomarca del Cavallino Rampante Manuela è di nuovo impegnata al volante della Ferrari 488 dopo un 2017 vissuto anche ai vertici della GT4 European Series proprio sotto le insegne di Villorba Corse.

Manuela Gostner: “Sono onorata di legare il mio programma e il mio nome a un'azienda prestigiosa che dedica le proprie attività a prodotti ad alto livello tecnologico e stile made in Italy. Un brand che inoltre è da tempo legato a una realtà ai vertici del motorsport come SVC e che ora, proseguendo nel segno delle eccellenze italiane, portiamo a calcare l'affascinante mondo del Ferrari Challenge”.

Lorenzo Terraneo, amministratore delegato di Miko srl produttrice di Dinamica®, racconta: “Anche quest’anno abbiamo confermato il legame con Villorba Corse e abbiamo voluto scendere in pista a fianco di Manuela Gostner in occasione del Ferrari Challenge. Un appuntamento altamente riconosciuto nel panorama delle gare automobilistiche, ambito, quello dell’auto, che la nostra azienda vive molto da vicino in quanto la nostra microfibra Dinamica® veste gli interni di alcuni dei modelli d’auto più prestigiosi a livello mondiale. Attraverso questa partnership, Miko rafforza ulteriormente la sua attenzione verso le auto sportive di lusso e verso un mondo dinamico attento alle alte prestazioni e alle forte emozioni”.