Villorba Corse entra nell'European Le Mans Series con Harata e Bressan

Villorba Corse raddoppia i piani endurance nel mondo delle competizioni Aco Le Mans e lancia un nuovo programma racing per la stagione 2019. Dopo l'approdo nel Mondiale Endurance al fianco del progetto Cetilar Racing sulla Dallara Lmp2, la realtà veneta diretta da Raimondo Amadio dà il via a un nuovo progetto di lungo respiro denominato Ace1 Villorba Corse. Il programma nasce dalla nuova partnership con il team Ace1 fondato da Yuki Harata e anche in questo caso partirà dalla partecipazione alla European Le Mans Series nella classe Lmp3.

Driver giapponese classe 1993 con un passato di livello nello sci internazionale in libera e superG, lo stesso Harata è uno dei piloti dell’equipaggio che sarà schierato al volante del prototipo Ligier JS P3 motorizzato Nissan. Al suo fianco, anche nelle vesti di coach driver, ci sarà Alessandro Bressan, pilota trevigiano classe 1986 che vanta una lunga e vincente gavetta in kart e che si è poi costruito la carriera di pilota e istruttore negli Stati Uniti, dove i due hanno iniziato a gareggiare insieme. Reduci da due stagioni nel Pirelli World Challenge, nel 2017 hanno conquistato il titolo nel GT Cup SprintX Pro/Am su Lamborghini Huracan. Il terzo pilota che completerà l’equipaggio di Ace1 Villorba Corse nella Elms 2019 sarà annunciato prossimamente. La nuova compagine, che potrà far leva sull’ormai profonda esperienza di Villorba Corse nella serie endurance internazionale promossa dall’Automobile Club de l'Ouest, dove nel 2015 debuttò proprio nella classe LMP3 per poi “salire” fino alla 24 Ore di Le Mans, si presenterà il 14 aprile a Le Castellet per il primo round della stagione, che si concluderà a Portimao il 27 ottobre dopo aver fatto visita il 12 maggio anche a Monza, che per la scuderia rappresenterà ancora una volta il round di casa.

Amadio, team principal, commenta la notizia con queste parole: «In squadra siamo tutti molto motivati per questa nuova avventura. Quello di Ace1 Villorba Corse nasce per essere un ulteriore progetto sul lungo periodo che renderà ancora più forte e affermata la nostra struttura nel mondo di Aco e del grande endurance. Sarà un vero piacere lavorare insieme a Yuki e Alessandro, sono sicuro che con entrambi scriveremo ancora delle belle pagine di storia sportiva». Harata aggiunge: «Sono entusiasta di questa nuova avventura in Europa. Per me è un'esperienza completamente nuova visto che negli ultimi due anni ho corso negli Stati Uniti e con auto GT. Tutto sarà nuovo, dai circuiti alla macchina. Sono felice di fare questo grande passo nella mia carriera con una squadra con così tanta esperienza come Villorba Corse. Imparerò sicuramente molto. È bello continuare a salire la scala delle corse ed entrare nella scena dei prototipi. Non vedo l'ora d’iniziare». Bressan conclude: «Entrare in un campionato importante come l'Elms nella classe LMP3 è una grande opportunità, sono impaziente d'imparare il più possibile da questa nuova esperienza. Questo progetto è essenziale per crescere nel mondo delle corse endurance, entrando dalla porta principale. Sono entusiasta di unirmi a Villorba Corse, una squadra con una storia prestigiosa e tanta esperienza. Mi rende orgoglioso che una realtà così importante abbia la sua base nella mia terra natia con la fabbrica molto vicina alla mia città natale. Sicuramente mi sentirò a casa».