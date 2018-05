Villorba Corse al Red Bull Ring con due Maserati nel GT4 europeo

VILLORBA Prosegue in Austria sul circuito del Red Bull Ring l'impegno internazionale della Scuderia Villorba Corse nel campionato GT4 Central European Cup. Dopo l'esordio in Repubblica Ceca sul circuito di Most il team veneto che fa parte di SVC The Motorsport Group si ripresenta per il secondo round 2018 rinsaldando ulteriormente il legame con il marchio Maserati, visto che sul circuito che sorge nei pressi di Spielberg la compagine diretta da Raimondo Amadio raddoppia lo schieramento di GranTurismo MC in configurazione GT4.

Due saranno infatti le Maserati pronte a dare battaglia: una nella classe AM, con al volante l'equipaggio tutto trevigiano composto da Giuseppe Fascicolo e Romy Dall'Antonia, coppia di piloti già in azione a Most, dove ha raccolto un podio in gara 2 che l'ha proiettata al secondo posto in classifica; l'altra Maserati sarà invece iscritta nella class Pro-Am e affidata alla formazione polacca formata da Piotr Chodzen e dal figlio Antoni Chodzen, equipaggio al debutto stagionale che nel 2017 aveva dimostrato una continua crescita prestazionale. Dopo le prove libere di venerdì, sabato 19 maggio le due qualifiche da 20 minuti ciascuna sono in programma dalle 8.45, mentre gara 1 scatta alle 13.00; stesso orario domenica per la partenza di gara 2. Entrambe le gare, sulla distanza di un'ora, saranno trasmesse in diretta streaming sul sito ufficiale http://central.gt4series.com.

Il team principal Raimondo Amadio dichiara: “A Most abbiamo visto tante cose positive ma pure qualche errore che in questo secondo appuntamento in Austria non va ripetuto. Al Red Bull Ring sarà quindi d'obbligo non sbagliare e raccogliere più punti possibile. Oltre a Fascicolo e Dall'Antonia, a partire da questo fine settimana schiereremo la seconda vettura per Antoni e Piotr Chodzen: sarà un piacere competere anche con loro e cercare di arpionare punti importanti per la classifica dei team”.