Il team di Villorba Corse è grande protagonista al Red Bull Ring nel GT4 europeo

VILLORBA La Scuderia Villorba Corse ritorna dal Red Bull Ring e dal secondo round della GT4 Central European Cup con risultati importanti e le prime vittorie stagionali, una assoluta e due di classe. Soprattutto la gara 1 del sabato ha sorriso al team diretto da Raimondo Amadio e alle due Maserati GranTurismo MC schierate in Austria: con la numero 77 Romy Dall'Antonia e Giuseppe Fascicolo hanno vinto la prima corsa del weekend completando al meglio la perfetta strategia al pit-stop obbligatorio per cambio pilota dopo essere scattati terzi sulla griglia di partenza. Il primo gradino del podio assoluto ha significato anche il successo nella classe Am-Cup, dove Dall'Antonia-Fascicolo rilanciano le proprie ambizioni per il titolo anche grazie al terzo posto (quarto assoluto) colto poi domenica in gara 2, quando sono di nuovo saliti sul podio rinsaldando la vetta della classifica in campionato.

Tornando al sabato, il trionfo di Villorba Corse è stato completato da Antoni e Piotr Chodzen grazie a un'altra efficace rimonta sulla seconda Maserati della squadra veneta. L'equipaggio polacco è risalito dal quinto al terzo posto assoluto che è valso anche il primo nella categoria Pro-Am Cup, categoria subito vinta all'esordio stagionale. Sfortuna per i due, invece, in gara 2 quando Antoni Chodzen è stato costretto a fermarsi nel corso del decimo giro proprio mentre era in testa alla corsa. Il prossimo round della GT4 Central European Cup vedrà impegnate le Maserati del team veneto nel fine settimana del 1° luglio al Nurburgring.

Il team principal Raimondo Amadio dichiara: “In Austria abbiamo vissuto un fine settimana molto positivo e con obiettivo di cogliere più punti possibile raggiunto in pieno. Al momento con Dall'Antonia e Fascicolo siamo leader nella classifica di Am-Cup. Siamo solo alla seconda prova, è vero, ma era importante massimizzare il risultato e ci siamo riusciti con due gare molto convincenti. Siamo molto contenti anche per la competitività mostrata da Piotr e Antoni Chodzen, che hanno subito vinto in Pro-Am Cup all'esordio 2018. In generale tutto ha funzionato nel team e la squadra ha lavorato davvero bene. Ora dovremo restare concentrati per il terzo round perché il Nurburgring è un appuntamento molto insidioso”.

Gallery