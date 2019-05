Villorba Corse: doppio impegno in Francia nel fine settimana

Un prestigioso doppio impegno in Francia vedrà protagonista la Scuderia Villorba Corse nel weekend del 2 giugno. La squadra trevigiana entra in azione sui circuiti di Le Castellet e Le Mans con il «massimo spiegamento di forze in un'operatività sempre più eclettica» dichiara il team principal Raimondo Amadio, caratteristica «che rappresenta uno dei punti di forza di Villorba Corse, impegnata in numerosi campionati su scenari nazionali e internazionali anche grazie a SVC The Motorsport Group».

A Le Castellet sabato 1 giugno il team italiano affronta la 1000 km del Paul Ricard, gara endurance di 6 ore che segna il rientro di Villorba Corse nella Blancpain GT Series Endurance Cup, uno dei campionati internazionali più prestigiosi che la scuderia italiana vinse nel 2014. Sarà un appuntamento cruciale per la Mercedes-AMG GT3 numero 133 iscritta in classe Silver Cup dell'equipaggio composto da Roberto Pampanini, dallo svizzero Mauro Calamia (abitualmente impegnati in Le Mans Cup sulla prorompente Gran Turismo tedesca) e per l'occasione da Stefano Monaco, 20enne pilota italo-svizzero che si sta mettendo in luce nella Porsche Carrera Cup Italia. La 1000 km del Paul Ricard si disputa sabato con partenza alle 18.00 e arrivo in notturna a mezzanotte: per la squadra è la prova generale in vista della 24 Ore di Spa, tappa leggendaria del Blancpain GT Series alla quale Villorba Corse parteciperà per la seconda volta dopo lo splendido esordio vissuto proprio nella stagione del titolo 2014. La gara sarà trasmessa in diretta streaming su https://www.blancpain-gt-series.com, mentre Eurosport le dedicherà un'ora di highlights martedì 4 giugno dalle ore 22.00. Altra 24 Ore, ancora più vicina, è quella di Le Mans. Villorba Corse, che in questo caso sarà alla terza partecipazione consecutiva, inaugura il cammino verso il grande appuntamento del 15-16 giugno prendendo parte alla due-giorni di test ufficiali in programma sul circuito francese l'1-2 giugno, dove scenderà in pista la Dallara P217 Gibson di classe LMP2 numero 47 con i colori Cetilar Racing e con l'equipaggio formato da Roberto Lacorte, Giorgio Sernagiotto e Andrea Belicci.

Il team principal Amadio aggiunge: «Al Paul Ricard Villorba Corse rientra nel grande endurance delle competizioni GT in contemporanea con l'allestimento della prestigiosa 24 Ore di Le Mans, ultima puntata del 'film' Cetilar che la squadra è determinata a concludere con un risultato di rilievo. E' una grande emozione per noi ritornare nel Blancpain GT Series a Le Castellet. Complimenti a Stéphane Ratel e a tutto il suo professionale staff per ciò che è riuscito a costruire negli anni. Siamo usciti da protagonisti nel 2014 vincendo il titolo Pro-Am della serie Endurance e ora vogliamo posare la prima pietra in ottica di un nostro sicuro rientro nel mondo Blancpain, dove investiremo per tornare protagonisti. Per Villorba Corse la 1000 km rappresenta un buon banco di prova per la 24 Ore di Spa in luglio, che dopo Le Mans, che ci impegnerà fino a metà giugno, rappresenta un altro appuntamento top della nostra stagione sportiva. L'obiettivo è non commettere errori e cercare di affinare con regolarità tutte le procedure dentro e fuori dall'abitacolo che un simile livello di competitività richiede».

Gallery