Alessandro Pietrobon si dimette dalla presidenza del ASD Rugby Villorba

Il Consiglio Direttivo dell'ASD Villorba Rugby ha ratificato le dimissioni del presidente Alessandro Pietrobon indirizzate con lettera ai soci nei giorni scorsi. La decisione del dirigente gialloblu è da legare (come specificato nella missiva) ai suoi pressanti impegni di lavoro e alla volontà di cedere il passo, dopo una lunga parentesi al comando della società villorbese, proprio in concomitanza con il prestigioso risultato dello scudetto della squadra femminile e l'ottimo secondo posto della serie B maschile.

«Ho tenuto la presidenza per un mandato – specifica Pietrobon – con una squadra di consiglieri che mi ha permesso di raggiungere quasi tutti gli obbiettivi prefissati e talvolta andando anche oltre le aspettative, soprattutto in ambito sportivo. Mi preme ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuto in questi anni, tutto il Consiglio, il Direttore Sportivo, gli allenatori, gli atleti, gli accompagnatori e tutto lo staff organizzativo. Lascio spazio a qualche altra persona che abbia voglia di mettersi in gioco e di continuare a far crescere la nostra società sportiva, a cui, nonostante le dimissioni, sento ancora di appartenere. Io sono arrivato fino a questo punto mettendo in gioco tutte le mie competenze e le mie energie, l’unico rammarico è di non essere riuscito a trasformare la società da ASD a SSD. La decisione è maturata dalla mia necessità di prendermi una pausa; è giusto, quando si sente di aver dato tutto il possibile, di lasciare spazio a nuove idee e a forze fresche; ormai il mio ruolo di Presidente era diventato inconciliabile con la mia attività professionale, richiedendo sempre maggiori energie che sentivo di non avere».

Il Consiglio Direttivo in relazione alle dimissioni di Pietrobon ha quindi convocato una Assemblea dei Soci per lunedì 8 luglio prossimo alle ore 20.30 per la designazione di un nuovo presidente al quale farà capo secondo statuto anche un nuovo consiglio direttivo. «Più volte – dice Luca Guglielmini vicepresidente del Villorba Rugby – Pietrobon aveva preannunciato di voler terminare la sua esperienza da presidente. Ne abbiamo preso atto non senza ringraziarlo per quanto ha fatto. In un quadro davvero positivo in fatto di solidità societaria e di organizzazione sportiva, oltre che di risultati sul campo, valuteremo a breve una successione in un novero di nuovi dirigenti già collaudati, disposti ad affrontare con slancio la nuova impegnativa stagione agonistica che bussa alle porte».