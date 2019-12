Villorba Rugby: presentata la nuova maglia per la serie B maschile

E' stata presentata nella club house del Villorba Rugby la nuova maglia che fin dal primo incontro del 2020 la formazione maschile che milita in serie B vestirà portando i simboli del nuovo sponsor Omar.

A rappresentarlo, mercoledì 18 dicembre, nel corso della conferenza stampa di presentazione il ceo Michele Biscaro accompagnato dal responsabile marketing dell'azienda spresianese Andrea Marton. Presente per l'amministrazione comunale l'assessore allo sport del Comune di Villorba Egidio Barbon e per la società gialloblu il presidente Giuliano Cesconetto accompagnato dai vice Guglielmini e Barbon. Oltre ad una rappresentanza della squadra che domenica prossima in casa affronterà il difficile l'ultimo match del 2019 contro il Viadana. Il Villorba Rugby in questo momento che segna l'ideale passaggio tra sponsor e sponsor, desidera esprimere un sentito ringraziamento al major sponsor uscente. Il Villorba Rugby accoglie con entusiasmo la prospettiva che questo marchio ormai “storico” nella vita del club continui comunque a sostenere (come già confermato) l'intero vasto movimento giovanile del rugby villorbese.