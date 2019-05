Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Le ragazze delle INIZIATIVE VILLORBA RUGBY volano in finale Il maltempo non ha fermato le RICCE del Villorba Rugby che a ROMA superano nella semifinale la Capitolina per 26 a 8, conquistando così conquistano il diritto alla finale che decreterà la squadra Campione d’Italia della stagione 2018-2019. Assente Tonetto per impegni di lavoro, è stato Zizola, da solo, a gestire la squadra ed al termine dell’incontro ci ha rilasciato il seguente commento: “ La partita è stata molto dura e difficile, la Capitolina è stata una squadra tenace in difesa, ben organizzata, con la giusta aggressività difensiva e tanti placcaggi ben portati. Di contro, noi siamo partiti un po' sottotono soprattutto per troppa ansia, abbiamo sentito tanto la partita e l'importante che aveva. Anche il meteo, d'altra parte, non ci ha aiutato molto. Il primo tempo si è chiuso 9 a 3 per noi, mentre nella ripresa abbiamo ritrovato fiducia e organizzazione, realizzando tre mete di bella fattura. Abbiamo continuato ad attaccare ma gli errori di handling non ci hanno permesso di concretizzare la mole di lavoro fatta. Onore alla Capitolina per la bella prestazione, noi abbiamo il Focus sul Valsugana e sulla preparazione alla partita”. Nell’altra semifinale il Valsugana Padova ha superato il Colorno per 19 a 5 e pertanto l’incontro di finale per la conquista del tricolore si disputerà a Calvisano ( Brescia) sabato 1 giugno tra le Iniziative Villorba Rugby ed il Valsugana Padova.

