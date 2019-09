Rugby Summer Camp a Villorba: dal 2 al 6 settembre per conoscere la pallaovale

Al Villorba Rugby Summer Camp, iniziativa promossa dal Villorba Rugby che per una settimana terrà occupati i ragazzini e le ragazzine dal 4 ai 14 anni, con giochi propedeutici al rugby sui campi adiacenti al Palaverde, lunedì mattina si sono presentati in 120, 99 maschietti e 21 femminucce. Chi accompagnati dai genitori, chi dai nonni, ma tutti con la voglia di apprendere i rudimenti del rugby. Accompagnati dagli educatori, allenatori, giocatori e giocatrici delle squadre del Villorba, sono stati suddivisi in tre macrogruppi, 4-6 anni, 7-10 anni e 11-14. In questi cinque giorni prenderarro confidenza con la palla ovale con giochi propedeutici al rugby giocato, senza alcun rischio ma solo pe ril piacere di capire se per loro potrebbe essere lo sport del loro futuro e magari indossando la maglietta del Villorba Rugby.