Cycling Stars Criterium: l'ospite d'onore della seconda edizione sarà Vincenzo Nibali

MONTEBELLUNA Vincenzo Nibali sarà presente lunedì 28 maggio a Montebelluna per partecipare al Cycling Stars Criterium, la grande manifestazione ciclistica che l'anno scorso ha visto la presenza di più di diecimila persone e che quest'anno mira a crescere ancora di più.

Il vincitore della prima edizione, che recentemente ha visto la sua fama crescere, se possibile, ancora di più dopo il trionfo alla Milano-Sanremo, quest'anno non parteciperà al Giro d'Italia, ma vuole comunque essere presente alla seconda edizione del Criterium: "L'anno scorso è stata una grandissima emozione pedalare in mezzo alle persone, tra le piazze. Sentire il calore e la passione dei tifosi è tra le cose più belle che questo sport ti sa regalare. Quest'anno non sarò presente al Giro d'Italia ma voglio comunque confermare la mia presenza alla seconda edizione del Cycling Stars Criterium. Sono certo di poter rivivere un'altra notte spettacolare."

Estremamente soddisfatta l'organizzazione, che anche quest'anno potrà contare su un campione del calibro di Vincenzo Nibali. "Avere nuovamente Nibali al via sarà entusiasmante e affascinante" spiega Enrico Bonsembiante, alla guida del Cycling Stars Criterium. "E' un campione di livello internazionale, che grazie alle sue vittorie è diventato un simbolo, oltre che un esempio per tutti i giovani italiani che si mettono in sella ad una bicicletta. Avere la sua conferma a due mesi dall'evento testimonia come l'anno scorso sia stata apprezzata la grande accoglienza che la città gli ha offerto. L'organizzazione è orgogliosa di poter ospitare a Montebelluna un campione della sua grandezza. "