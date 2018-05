Zalf Fior: Samuele Battistella firma il tris stagionale alla Due Giorni Marchigiana

CASTELFRANCO VENETO E' stata un'altra grande prestazione di tutto il gruppo della Zalf Euromobil Désirée Fior a regalare al team dei patron Gaspare Lucchetta ed Egidio Fior la prima prova della Due Giorni Marchigiana, andata in scena sabato a Castelfidardo (An); a tagliare il traguardo a braccia alzate al termine di una intensa prova è stato il vicentino classe 1998, di Rossano Veneto, Samuele Battistella che ha firmato così la terza affermazione stagionale.



A decidere le sorti della prova marchigiana è stata un'azione a quattro che ha preso il largo nei chilometri finali: a promuoverla è stato proprio Battistella sulla cui ruota si sono portati Colnaghi (Sangemini), Rocchi (Viris) e Zoccarato (General Store). Il quartetto è andato di comune accordo sin sul rettifilo d'arrivo dove l'alfiere della Zalf Euromobil Désirée Fior ha scelto il momento giusto per lanciarsi nello sprint che gli ha consentito di precedere nettamente gli avversari sulla linea del traguardo.

"E' una soddisfazione immensa avere l'onore di guidare un gruppo unito e motivato come questo" ha spiegato il team manager Luciano Rui. "Anche oggi i nostri ragazzi hanno corso in maniera spettacolare e il risultato finale è il frutto del loro impegno. Giovanni Lonardi, nonostante il tracciato non fosse adatto alle sue caratteristiche, è andato in fuga sin dalla prima ora di gara consentendo ai compagni di rimanere coperti e di preservare energie preziose per il finale. Negli ultimi chilometri Battistella ha dimostrato di essere ormai un atleta maturo: ha preso in mano le redini della corsa con autorevolezza e ha saputo portare gli avversari sul proprio terreno per batterli in maniera netta".



Domenica la Zalf Euromobil Désirée Fior sarà in gara nella seconda prova della Due Giorni Marchigiana che andrà in scena sempre a Castelfidardo (An) e sul circuito piatto di Sesto Cremonese (Cr).