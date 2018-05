Prima gara, prima vittoria: al Transylvania Rally è primo posto per Giandomenico Basso

MONTEBELLUNA Prima gara di una stagione 2018 ancora incerta e priva di un programma definito per Giandomenico Basso. Dopo la Romania, il pilota di Montebelluna sarà al via anche del Rallye Antibes Côte d’Azur, gara premio ottenuta con la vittoria del Tour European Rally 2017 anche se la squadra è ancora alla ricerca di un team che possa supportarla per il proseguo della stagione.

Quel che però è certo è il risultato di questa prima gara; al debutto con la Skoda Fabia R5 del team Keane Motorsport, Basso è riuscito a centrare subito un risultato importante: "Nonostante fossimo al debutto assoluto con la Fabia R5, abbiamo avuto da subito un ottimo feeling con la vettura, che ci ha permesso di spingere forse subito nella prima prova speciale. La seconda PS è stata molto insidiosa in quanto bagnata e inoltre c’era da considerare il passo di Simone Tempestini, molto veloce soprattutto qui a casa sua. Tuttavia, dopo aver chiuso il primo giorno di prove in testa, il secondo giorno siamo partiti di nuovo molto forte, con un filotto di PS vinte che ci hanno permesso di creare un buon gap che abbiamo poi gestito in maniera ottimale".

"Siamo molto felici di questo risultato - continua Basso - e il ringraziamento va all’organizzazione del Tour European Rally, al team Keane Motorsport e al mio navigatore Lorenzo Granai. Adesso testa ad Antibes, dove con la Hyundai i20 R5 del team HMI correremo la gara premio ottenuta con la vittoria del TER 2017. Vi aspettiamo al Rallye Antibes Côte d’Azur".