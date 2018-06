Vittorio Brumotti a Treviso: in tantissimi in centro città per il campione di Bike Trial

TREVISO Numerosi fan e appassionati delle sue inconfondibili acrobazie hanno incontrato giovedì a Treviso Vittorio Brumotti, campione di Bike Trial e Road Bike Freestyler, detentore di 10 Guinness World Records, special reporter e grintoso testimonial di Lotto Sport Italia. Prima di raggiungere lo store Lotto di Vicolo Barberia, il testimonial Lotto ha regalato ai molti fan presenti in Piazza dei Signori uno spettacolo in sella alla sua bici con cui si è esibito in acrobazie e numeri spettacolari. L’energia di Vittorio Brumotti è poi approdata allo store Lotto di Vicolo Barberia dove il campione ha incontrato i fan, firmato autografi e risposto alle curiosità degli appassionati e dove, insieme ai tifosi, ha anche festeggiato il suo 38° compleanno che cade proprio il 14 giugno.

Gallery