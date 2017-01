Volksbank e Treviso Basket tornano a fare squadra: la banca nuovo sponsor del team

TREVISO È stata presentata giovedì presso la filiale capofila Volksbank di Treviso in Piazza San Vito, la rinnovata partnership che unirà la storica e blasonata realtà del basket trevigiano a Banca Popolare - Volksbank e che le legherà per la seconda parte della stagione di Serie A2 2016/17 e per l’intero campionato 2017/18 della De' Longhi Treviso Basket. Si tratta di un consolidamento dello stretto rapporto di collaborazione che da anni unisce Banca e squadra e che torna a essere, come è stato fino al 2014, un contratto di sponsorizzazione, in questo caso biennale.



Sono molte le attività che in questi anni hanno accomunato la pallacanestro della Marca all’Istituto di credito alto-atesino, compresa la partecipazione “di squadra” all’inaugurazione della prima filiale Volksbank nel capoluogo trevigiano e l’evento natalizio, sinergico da anni ormai fra il Comune di Treviso e quello di Brunico, che consente la posa del caratteristico abete natalizio in Piazza dei Signori. Per Banca Popolare - Volksbank, presente nella Marca dal 2006 con 23 filiali, un centro corporate, un centro private e 110 collaboratori, la cooperazione fra le due realtà diventa ora un patto per lo sport trevigiano e un riconoscimento all‘impegno del Consorzio delle imprese che hanno permesso al basket di ripartire con successo già dal 2012. “Facciamo squadra con e per Treviso – ha commentato Fabrizio Galli Zugaro, Direttore Commerciale Volksbank per il Veneto (in foto con il Presidente di TVB Vazzoler) – non solo perché il basket trevigiano è da sempre patrimonio sportivo e sociale di questa città, ancor prima che della pallacanestro italiana, ma perché come Banca crediamo fermamente nel ruolo del nostro istituto a fianco del rilancio e del sostegno a famiglie, aziende e società sportive. La nostra non è una scommessa sul futuro ma un supporto concreto e convinto allo sport della Marca, sperando il nostro intervento possa a suo modo aiutare Treviso a riconquistare quei palcoscenici che merita da tempo”.



"Quello di Treviso Basket con Banca Popolare - Volksbank è un legame di collaborazione e amicizia in essere fin dall'inizio della nostra storia – ha affermato Paolo Vazzoler Presidente di Treviso Basket – e siamo quindi orgogliosi di poter ancora fare squadra insieme, grazie a questo importante accordo.Da domenica, per tutta questa stagione e la prossima, Volksbank torna sulle nostre maglie: una Banca dinamica per una squadra dinamica e due realtà profondamente legate al territorio, affermazioni queste che ho sosenuto tempo fa all'inaugurazione della filiale di Treviso, e il ritorno di Volksbank nella nostra squadra non fa che confermare la comune visione e la volontà di costruire insieme, condividendo gli stessi valori." Accanto al Direttore Commerciale Veneto di Volksbank e al Presidente del Treviso Basket, all’incontro erano presenti anche il coach Stefano Pillastrini e il capitano Matteo Fantinelli, che per l’occasione ha presentato la nuova maglia da gioco con il logo Volksbank che debutterà domenica a Mantova.

