Big match a Udine per il Duetti Giorgione, sfida tra seconda e terza in classifica

Partita di cartello, sabato 30 novembre, alla Bellavitis di Viale XXV aprile. Ad affrontarsi, alle 18.30, saranno le ragazze della GTN Volleybas, seconde in classifica, e il Duetti Giorgione di Castelfranco, terza forza del campionato di B1 femminile.

Una gara che si preannuncia generosa di emozioni e ad alto tasso agonistico visto che le due squadre si contenderanno il ruolo di inseguitrici della capolista Volano Trento, distante appena due punti dalle friulane. A Udine è atteso dunque il pubblico delle grandi occasioni, per sospingere le atlete di mister Fumagalli verso un nuovo successo, che allungherebbe a sei la striscia di vittorie consecutive della GTN. Per farlo sarà però necessaria, ancora una volta, una grande prova da parte della squadra, alle prese con il suo primo campionato nella categoria. «La formazione che andremo ad affrontare – spiega il general manager della GTN Volleybas, Luca Squizzato, che vivrà un vero e proprio derby in quanto nativo proprio di Castelfranco - è stata notevolmente rafforzata rispetto alla scorsa stagione con individualità importanti e una panchina ben assortita. Credo che il Giorgione cercherà fin da subito di spingere molto in battuta. Sarà pertanto fondamentale mettere in campo concentrazione e aggressività in fase di ricezione dall'inizio alla fine del match. Invito tutti i tifosi della GTN Volleybas e gli appassionati di pallavolo di partecipare e sostenerci».