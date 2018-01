Volley, Coppa Italia: benvenuta Italproject Giorgione!

CASTELFRANCO Altro traguardo straordinario a Castelfranco Veneto. La Giorgione Pallavolo, con una giornata d’anticipo, si è laureata campione d’inverno nel nuovo campionato di serie B2. Se le ragazze allenate da Paolo Carotta non dovessero infatti raccogliere alcun punto nell’ultima partita d’andata e San Donà ne facesse tre, il miglior quoziente incontri vinti le promuoverebbe comunque. «E’ un obiettivo sognato ma non preventivato ad inizio stagione – spiega Carotta -. L’aver concluso al vertice il girone d’andata con una giornata d’anticipo ci riempie di grande soddisfazione anche perché accediamo ai quarti di Coppa Italia. Sarà durissima, ci aspettano al varco due avversarie allestite per il salto di categoria, ma proveremo ugualmente a giocarcela fino alla fine come stiamo facendo in campionato».

L’accesso al tabellone di Coppa Italia è stato foriero di buone nuove alla voce sponsor. Castelfranco Veneto giocherà le gare di coppa con la denominazione Italproject Giorgione, tornando a legare il proprio nome all’azienda di Galliera Veneta diretta da Angelo Pivato che sta conoscendo un momento di forte rilancio. Un segnale sicuramente positivo che oltre a dare nuova linfa alla società che vanta 300 tesserati, permette di guardare con ambizione al futuro. I quarti si svolgeranno in un girone a tre con gare di sola andata, dal quale scaturirà la squadra che avrà accesso alla Final Four. E’ probabile, ma non ancora matematica, la prima sfida il 6 o 7 febbraio a Castelfranco contro il Volano (TN) primo del girone C, mentre sicuramente il Giorgione dovrà scendere a Capannori (LU)contro la vincente del girone E il 13 o 14 febbraio. Per farsi un’idea del valore delle avversarie, la formazione toscana ha lasciato per strada finora soltanto 4 set.

Il Giorgione ha una grande tradizione in fatto di coppe vinte. Nelle ultime due stagioni, i trofei conquistati sono stati ben 5: due volte la Coppa Veneto, due volte la Coppa Triveneto e una Coppa delle Alpi. «Le coppe rivestono un fascino particolare – ricorda il presidente De Marchi -. Le categorie si possono anche comperare, le Coppe è necessario vincerle sul campo. Se dovessimo accedere alla Final Four, ci candideremo per poterla ospitare a Castelfranco.»

