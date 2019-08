Campionato di Serie A1 femminile 2019-20: pubblicato il calendario

Serie A1

1^ GIORNATA

Andata 13 ottobre 2019 - Ritorno 15 gennaio 2020

Imoco Volley Conegliano - Saugella Monza

èpiù Pomì Casalmaggiore - Savino Del Bene Scandicci

Il Bisonte Firenze - Unet E-Work Busto Arsizio

Reale Mutua Fenera Chieri - Bartoccini Fortinfissi Perugia

Zanetti Bergamo - Lardini Filottrano

Banca Valsabbina Millenium Brescia - Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta

Bosca S.Bernardo Cuneo - Igor Gorgonzola Novara



2^ GIORNATA

Andata 20 ottobre 2019 - Ritorno 19 gennaio 2020

Igor Gorgonzola Novara - Banca Valsabbina Millenium Brescia

Savino Del Bene Scandicci - Bosca S.Bernardo Cuneo

Lardini Filottrano - Imoco Volley Conegliano

Unet E-Work Busto Arsizio - Reale Mutua Fenera Chieri

Saugella Monza - Zanetti Bergamo

Bartoccini Fortinfissi Perugia - èpiù Pomì Casalmaggiore

Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta - Il Bisonte Firenze



3^ GIORNATA

Andata 27 ottobre 2019 - Ritorno 26 gennaio 2020

Imoco Volley Conegliano - èpiù Pomì Casalmaggiore

Lardini Filottrano - Igor Gorgonzola Novara

Unet E-Work Busto Arsizio - Banca Valsabbina Millenium Brescia

Il Bisonte Firenze - Bartoccini Fortinfissi Perugia

Reale Mutua Fenera Chieri - Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta

Zanetti Bergamo - Savino Del Bene Scandicci

Bosca S.Bernardo Cuneo - Saugella Monza



4^ GIORNATA

Andata 31 ottobre 2019 - Ritorno 9 febbraio 2020

Igor Gorgonzola Novara - Unet E-Work Busto Arsizio

Saugella Monza - Savino Del Bene Scandicci

èpiù Pomì Casalmaggiore - Zanetti Bergamo

Reale Mutua Fenera Chieri - Il Bisonte Firenze

Banca Valsabbina Millenium Brescia - Bosca S.Bernardo Cuneo

Bartoccini Fortinfissi Perugia - Lardini Filottrano

Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta - Imoco Volley Conegliano



5^ GIORNATA

Andata 3 novembre 2019 - Ritorno 12 febbraio 2020

Imoco Volley Conegliano - Zanetti Bergamo

Savino Del Bene Scandicci - Igor Gorgonzola Novara

Il Bisonte Firenze - Banca Valsabbina Millenium Brescia

Lardini Filottrano - èpiù Pomì Casalmaggiore

Bartoccini Fortinfissi Perugia - Unet E-Work Busto Arsizio

Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta - Saugella Monza

Bosca S.Bernardo Cuneo - Reale Mutua Fenera Chieri



6^ GIORNATA

Andata 10 novembre 2019 - Ritorno 16 febbraio 2020

Igor Gorgonzola Novara - Imoco Volley Conegliano

Saugella Monza - Lardini Filottrano

Unet E-Work Busto Arsizio - Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta

Il Bisonte Firenze - Bosca S.Bernardo Cuneo

Reale Mutua Fenera Chieri - Savino Del Bene Scandicci

Zanetti Bergamo - Bartoccini Fortinfissi Perugia

Banca Valsabbina Millenium Brescia - èpiù Pomì Casalmaggiore



7^ GIORNATA

Andata 17 novembre 2019 - Ritorno 23 febbraio 2020

Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta - Igor Gorgonzola Novara

Savino Del Bene Scandicci - Il Bisonte Firenze

èpiù Pomì Casalmaggiore - Saugella Monza

Zanetti Bergamo - Unet E-Work Busto Arsizio

Lardini Filottrano - Reale Mutua Fenera Chieri

Bartoccini Fortinfissi Perugia - Banca Valsabbina Millenium Brescia

Bosca S.Bernardo Cuneo - Imoco Volley Conegliano



8^ GIORNATA

Andata 24 novembre 2019 - Ritorno 26 febbraio 2020

Imoco Volley Conegliano - Savino Del Bene Scandicci

Igor Gorgonzola Novara - Saugella Monza

Unet E-Work Busto Arsizio - Bosca S.Bernardo Cuneo

Il Bisonte Firenze - Zanetti Bergamo

Reale Mutua Fenera Chieri - èpiù Pomì Casalmaggiore

Banca Valsabbina Millenium Brescia - Lardini Filottrano

Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta - Bartoccini Fortinfissi Perugia



9^ GIORNATA

Andata 1 dicembre 2019 - Ritorno 1 marzo 2020

Igor Gorgonzola Novara - Reale Mutua Fenera Chieri

Savino Del Bene Scandicci - Unet E-Work Busto Arsizio

Saugella Monza - Banca Valsabbina Millenium Brescia

èpiù Pomì Casalmaggiore - Il Bisonte Firenze

Zanetti Bergamo - Bosca S.Bernardo Cuneo

Lardini Filottrano - Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta

Bartoccini Fortinfissi Perugia - Imoco Volley Conegliano



10^ GIORNATA

Andata 8 dicembre 2019 - Ritorno 8 marzo 2020

Unet E-Work Busto Arsizio - èpiù Pomì Casalmaggiore

Il Bisonte Firenze - Igor Gorgonzola Novara

Reale Mutua Fenera Chieri - Saugella Monza

Banca Valsabbina Millenium Brescia - Imoco Volley Conegliano

Bartoccini Fortinfissi Perugia - Savino Del Bene Scandicci

Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta - Zanetti Bergamo

Bosca S.Bernardo Cuneo - Lardini Filottrano



11^ GIORNATA

Andata 15 dicembre 2019 - Ritorno 15 marzo 2020

Imoco Volley Conegliano - Reale Mutua Fenera Chieri

Igor Gorgonzola Novara - Bartoccini Fortinfissi Perugia

Savino Del Bene Scandicci - Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta

Saugella Monza - Unet E-Work Busto Arsizio

èpiù Pomì Casalmaggiore - Bosca S.Bernardo Cuneo

Zanetti Bergamo - Banca Valsabbina Millenium Brescia

Lardini Filottrano - Il Bisonte Firenze



12^ GIORNATA

Andata 22 dicembre 2019 - Ritorno 22 marzo 2020

Igor Gorgonzola Novara - èpiù Pomì Casalmaggiore

Savino Del Bene Scandicci - Banca Valsabbina Millenium Brescia

Unet E-Work Busto Arsizio - Lardini Filottrano

Il Bisonte Firenze - Imoco Volley Conegliano

Reale Mutua Fenera Chieri - Zanetti Bergamo

Bartoccini Fortinfissi Perugia - Saugella Monza

Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta - Bosca S.Bernardo Cuneo



13^ GIORNATA

Andata 26 dicembre 2019 - Ritorno 28 marzo 2020

Imoco Volley Conegliano - Unet E-Work Busto Arsizio

Saugella Monza - Il Bisonte Firenze

èpiù Pomì Casalmaggiore - Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta

Zanetti Bergamo - Igor Gorgonzola Novara

Banca Valsabbina Millenium Brescia - Reale Mutua Fenera Chieri

Lardini Filottrano - Savino Del Bene Scandicci

Bosca S.Bernardo Cuneo - Bartoccini Fortinfissi Perugia



Il Campionato di Serie A1 ha 14 squadre partecipanti, per 26 giornate complessive di Regular Season. Al termine della Regular Season, la 13^ e la 14^ classificata retrocedono in Serie A2.



Ai PlayOff Scudetto si qualificano le prime 12 squadre classificate al termine della Regular Season: le prime 4 accederanno direttamente ai quarti di finale, mentre le squadre dal 5° al 12° posto effettueranno un turno di ottavi di finale su gare di andata e ritorno ed eventuale golden set (da disputarsi nel caso in cui le due squadre abbiano ottenuto lo stesso numero di punti, considerando che il 3-0 e il 3-1 assegnano 3 punti a chi vince e 0 a chi perde e il 3-2 assegna 2 punti a chi vince e 1 a chi perde). Le quattro vincenti raggiungeranno le prime 4 e si sfideranno nei quarti, al meglio delle tre gare. Le semifinali, con accoppiamenti da tabellone, si disputeranno al meglio delle tre gare. La finale, invece, si disputerà in gara unica nel weekend del 9 e 10 maggio.



Date: inizio domenica 13 ottobre – fine sabato 9/domenica 10 maggio

Orario di gioco: domenica e festivi ore 17.00, turni infrasettimanali non festivi ore 20.30



Coppa Italia Serie A1

La Coppa Italia di Serie A1 si disputerà secondo la formula della Final Eight, in programma nella settimana tra il 30 gennaio e il 2 febbraio. Vi si qualificheranno le prime 8 classificate al termine del girone di andata di Regular Season, accoppiate secondo gli abbinamenti 1^ vs 8^, 4^ vs 5^, 2^ vs 7^ e 3^ vs 6^. Tre turni su gare secche - quarti, semifinali e finale, tutti in un'unica sede da definire - eleggeranno la vincitrice.



Supercoppa Italiana

Vi partecipano due squadre in base ai risultati della stagione 2018/19. Vi accedono, in ordine prioritario:

- Vincente Scudetto;

- Vincente Coppa Italia;

- Vincente Regular Season, nel caso In cui la stessa squadra abbia vinto Scudetto, Coppa Italia, ma non Regular Season;

- Perdente finale Coppa Italia, nel caso in cui la stessa squadra abbia vinto Scudetto, Coppa Italia e Regular Season.



Nell'edizione 2019-20 si affronteranno Imoco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola Novara, sabato 16 novembre, in location ancora da ufficializzare