Volley Amatoriale Fontane ancora campione regionale Csi

Il Volley Amatoriale Fontane non si ferma più. Negli ultimi anni, dire pallavolo mista a Treviso equivale parlare del Volley Amatoriale Fontane. La squadra villorbese infatti, dopo avere conquistato a maggio il suo decimo titolo provinciale CSI, gli ultimi 5 dei quali consecutivi, domenica 10 giugno ha conquistato a Rovigo il suo quarto titolo regionale consecutivo (dei 5 totali in bacheca), sconfiggendo in una partita senza storia i pur forti avversari vicentini della Admo Bianca Cartigliano. E così anche quest'anno il Fontane rappresenterà a Montecatini terme il Veneto alle finali nazionali CSI. I numeri del Volley Fontane sono straordinari: per il secondo anno consecutivo ha terminato le fasi locali (provinciali e regionali) senza sconfitte, ed è imbattuto in Veneto da dicembre 2015, per un totale di 68 vittorie consecutive. A Montecatini terme dal 12 al 15 luglio i ragazzi di coach Michele Crosato proveranno a migliorare il loro massimo risutato storico, cercando finalmente di salire sul podio, risultato sempre sfuggito per pochissimo. Non sarà facile, vista l'alta caratura delle rivali, ma sicuramente nulla rimarrà intentato.