Imoco, sabato sfida a Monza in diretta su Rai Sport

Dopo l'infrasettimanale di riposo, le Pantere tornano in campo per la terza giornata di A1 in trasferta a Monza sabato sera, in anticipo Rai, con la Saugella Monza delle ex Ortolani e Adams. L'Imoco Volley ha riposato nel turno infrasettimanale, dove invece la Saugella è stata sconfitta 3-1 sul campo dell'Unet Busto Arsizio. Dopo l'esordio vincente con Casalmaggiore al Palaverde nella prima giornata, altro avversario di rango per la squadra di coach Santarelli, che potrà contare su quasi tutte le sue atlete a parte l'indisponibilità di Raphaela Folie che comunque è in positivo recupero.

ARBITRI Pristerà e Venturi

TRASFERTA NPU I pullman partono sabato alle 14.30 (ritrovo ore 14.15) dal parcheggio Interspar di Conegliano e alle 15.00 dall’uscita autostrada Treviso Nord. Per info, prezzi e prenotazioni telefonare Paolone 3898321644.

MEDIA Diretta Rai Sport HD sul satellite e sul digitale terrestre in chiaro dalle 20.30. Diretta su Radio Conegliano (90.6 mhz). Differita lunedì alle 22.00 su Cafè TV 24 sul digitale terrestre canale 95. Aggiornamenti sulle pagine social Facebook e Instagram di Imoco Volley.

DICHIARAZIONI COACH SANTARELLI "E' stata una settimana dove abbiamo potuto allenarci tutte insieme con buon profitto e il fatto di non aver giocato per il riposo il turno infrasettimanale ci ha permesso di lavorare con continuità, importante per amalgamare bene il gruppo ora che siamo tutte in palestra. Dopo aver rotto il ghiaccio con la Pomì, ci aspetta un altro impegno importante contro una squadra costruita per fare bene quest'anno, con individualità importanti e anche la voglia di riscattare la sconfitta di Busto. Sarà un bel match che è anche un bel test per prepararci al primo match con qualcosa in palio che sarà la Supercoppa di sabato 10. Non ho ancora le idee chiare sulla formazione per domani, ma visto che stanno tutte abbastanza bene avrò l'imbarazzo della scelta come spero succederà tutta la stagione."