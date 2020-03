Campionati Serie A femminile: definite le date dei recuperi

Nel rispetto delle decisioni ad oggi assunte dalle Autorità Sanitarie e Politiche, la Lega Pallavolo Serie A Femminile comunica le date dei recuperi delle giornate dei Campionati di Serie A1 e Serie A2 Femminile non disputate a causa della sospensione dell’attività sportiva per l’epidemia Co-Vid 19.



SERIE A1

La 20^ giornata, Imoco Volley – Bosca Cuneo si giocherà MERCOLEDI’ 18/3 ore 20.30 al Palaverde

La 21^ giornata, Savino del Bene Scandicci – Imoco Volley si giocherà mercoledì 1/4 ore 20.30 a Scandicci

La 22^ giornata, Imoco Volley – Bartoccini Perugia si giocherà sabato 4 o domenica 5 aprile al Palaverde

In considerazione della situazione di emergenza, la Lega Pallavolo Serie A Femminile recepirà le richieste di recupero da parte dei Club in altre date rispetto a quelle stabilite in casi di verificata necessità (indisponibilità degli impianti di gioco, impegni nelle Coppe Europee, etc.).