Dopo sette anni il Vidor Moriago Volley torna in serie D

C'è sicuramente grande soddisfazione ed entusiasmo per questa stagione sportiva, sicuramente un anno da incorniciare per noi e per tutti i nostri tifosi. Finalmente dopo 7 anni torniamo in Serie D, obiettivo raggiunto dalle nostre ragazze e dalla società dopo anni di lavoro costante e impegno continuo quest'anno si meritavano un tale traguardo, è stata una stagione altalenante che ha visto la nostra squadra in Prima Divisione partire molto bene con una serie di vittorie importanti poi ha avuto un calo verso metà campionato anche a causa di qualche infortunio ma proprio quando oramai la promozione sembrava compromessa le ragazze hanno saputo reagire alla grande dando prova di carattere e raggiungendo il terzo posto in classifica. Il terzo posto ha permesso di disputare i play-off e a questo punto la nostra squadra ha sicuramente dato il meglio di sé vincendo tutte e quattro le partite necessarie per raggiungere l' obiettivo tanto ambito della SERIE D.

Come dicevo all'inizio, per noi questa è stata una stagione da incorniciare,abbiamo raggiunto anche un'altra promozione con la squadra di terza divisione che ha vinto il campionato alla grande ed ha raggiunto la promozione in seconda divisione di diritto, inoltre la nostra giovane squadra dell'under 12 sabato 2 Giugno andrà a disputare la finale del campionato provinciale Under 12 Gold..... che dire, di più non potevamo sperare in una stagione migliore.

Desidero ringraziare tutte le atlete e l'allenatore Giorgio Favero che ci hanno regalato tante emozioni, tutti i dirigenti della nostra società che hanno sempre dimostrato grande professionalità e hanno svolto il loro impegno nel migliore dei modi, Un ringraziamento particolare Va a tutti i nostri sponsor e alle Amministrazioni Comunali di Vidor e Moriago che ci danno la possibilità di realizzare tutto questo e per i nostri paesi sono davvero obiettivi prestigiosi.

Alessandro Biz