La Nazionale femminile di volley scenderà in campo alla Zoppas Arena

Italia, Usa, Serbia e Repubblica Dominicana sono le quattro nazionali composte da stelle molto conosciute nel nostro territorio che scenderanno in campo in tre giorni di pallavolo di altissimo livello tra spettacolo ed effetti speciali a Conegliano il 28, 29 e 30 maggio.

Un appuntamento unico e imperdibile per tutti gli appassionati di pallavolo. Conegliano si prepara già da ora ad accogliere l'evento che richiamerà in città migliaia di tifosi. Grazie agli accordi tra la Fipav Tre.Uno e la Fivb, per le società di pallavolo venete sarà possibile richiedere i biglietti per la Volleyball Nations League a prezzi ridotti, secondo queste modalità: lo sconto verrà applicato solo ai gruppi di almeno 10 tesserati per società; i biglietti sono per il primo piano del palazzetto e ogni biglietto sarà valido per entrambe le gare della giornata. Tre giorni di grande sport in cui si potranno vedere e incontrare le grandi stelle della pallavolo internazionale.

Questo il programma delle gare:

Martedì 28 Maggio

Prima partita SERBIA - USA h. 17.00

Seconda partita ITALIA - REPUBBLICA DOMINICANA h. 20.00

Mercoledì 29 Maggio

Prima partita SERBIA - REPUBBLICA DOMINICANA h. 17.00

Seconda partita ITALIA - USA h. 20.00

Giovedì 30 maggio

Prima partita USA - REPUBBLICA DOMINICANA h. 17.00

Seconda partita ITALIA - SERBIA h. 20.00