Volley Pro Preganziol ammazza grandi: in Coppa Veneto raggiunta la semifinale

Che la stagione si stia facendo alquanto interessante, lo dicono i numeri. La serie C allenata da Lidia Compagno continua a progredire in Coppa Veneto, dopo aver vinto 9 partite su 10 in campionato da novembre a oggi. Ieri sera, a Sambughé, le ragazze di Preganziol hanno ribaltato ancora una volta il pronostico rifilando un 3-1 al quotato Bassano che si presentava come capolista del girone A e imbattuto da 115 giorni (21-25, 25-22, 25-17, 25-12). Ciò significa semifinale di Coppa, un evento che a Preganziol si era verificato soltanto undici anni fa. Quel che più conforta è la grande reazione dimostrata dopo aver perso il primo set, un segnale chiaro di solidità caratteriale. In semifinale, la squadra di Compagno se la vedrà con il Legnaro, capolista del girone C. Sarà ancora Preganziol ammazza grandi?