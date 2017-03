Brutta sconfitta per il Volley Treviso: Bibione rimonta due set e vince fuori casa 2-3

TREVISO Ennesima partita sprecata per il Volley Treviso che in vantaggio di due set si vede rimontare da un Bibione Mare che ci ha sempre creduto, giocando una gara con grande foga agonistica, ottime difese di Sommavilla e Benotto e Squarzoni particolarmente ispirati in attacco.

Treviso ha giocato bene i primi due set per poi fare fatica in attacco e in ricezione con il passare dei minuti. Primo set con gli ospiti avanti grazie a due ace di Favaretto e con Squarzone in attacco. Lugli è il terminale principale per Treviso, porta l'incontro in parità e dà vita a un set giocato punto a punto fino all'attacco vincente di Fiscon. Nella seconda frazione è Treviso che si porta avanti con un ace di Fiscon (8-5), Favaretto riporta i suoi avanti sul 15-16, con Pilotto e Fiscon Treviso allunga e due errori consecutivi di Bibione chiudono il set. Da qui iniziano i problemi: con Benotto c'è il primo allungo della squadra ospite (7-10), Squarzone e un errore di Treviso danno il massimo vantaggio al Bibione 10-16, un vantaggio enorme che gli ospiti gestiscono bene e vanno a chiudere con Gasparini. Treviso subisce il colpo, fa fatica in attacco, anche per le grandi difese di Sommavilla e va subito sotto 5-8 e 8-16 con Pilotto e Cadamuro. I giovani trevigiani hanno un sussulto, ma è il Bibione a chiudere il set portando il punteggio sul due pari. Il tie break comincia con le due squadre in equilibrio al cambio campo il punteggio è 7-8, un errore in palleggio e un muro di Favaretto e il Bibione vola sul 8-12, Treviso non molla, con Fiscon in attacco si avvicina, ma viene fermato a muro da Lazzari nel contrattacco della parità. E' Squarzone che va a chiudere e dare la vittoria al Bibione. Domenica, le due formazioni si ritroveranno nella semifinale di ritorno del campionato Under19. Ai trevigiani basterà vincere un set per accedere alla finale regionale avendo vinto la gara di andata 3-0.