Il Volley Treviso torna alla vittoria: Massanzago si arrende 3-1

TREVISO Nella partita degli ex, Treviso ritorna ad assaporare il gusto della vittoria battendo il Massanzago Volley, squadra ostica che non ha mai mollato, mettendo spesso in difficoltà i padroni di casa. Partita molto intensa da entrambi le parti, con azioni molto lunghe. Merito dei due liberi Sorato e Santi che hanno dato spettacolo.

Nel primo set Gionchetti e Fiscon portano avanti Treviso, 8-5 e 16-13, Albanese con un ace riporta la parità, 16-16, Pilotto con un muro fa il break decisivo e un errore del Massanzago da il primo set ai padroni di casa. Nel secondo set gli ospiti con Casarin allungano subito, qualche errore di troppo per troppa foga e un attacco di Favarodanno regalano agli ospiti il massimo vantaggio (16-10). Treviso prova a rimettersi in partita ma Casarin toglie ogni speranza e pareggia i set. Nel terzo ospiti subito avanti con un muro di Albanese. E' Saibene però a pareggiare 10-10 e, con un muro di Fiscon, Treviso allunga. Gionchetti in battuta fa 20-17, si rivede in campo Cortesia reduce da una lunga assenza per infortunio e subito arpiona un pallonetto di Casarin rispedendo al mittente il pallone. E' Gionchetti con un ace e un pallonetto maligno di Pilotto a dare il vantaggio massimo a Treviso 22-18. Chiude il set un errore di Casarin. Nell'ultima frazione è Saibene a fare il break decisivo (16-13). Con Vanin Massanzago si avvicina fino al 21-20 ma Treviso prima con un ace di Gionchetti poi con un muro e un attacco di Saibene, porta a casa la prima vittoria del 2017 dopo quattro incontri che, seppur giocati bene, non avevano dato i punti sperati.