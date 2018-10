Volley Treviso: brutta sconfitta in trasferta contro Mestrino

I ragazzi orogranata non hanno ripetuto la prestazione di sabato scorso contro i padroni di casa che hanno messo in evidenza grandi doti in tutti i fondamentali ed in particolar modo in difesa, recuperando palloni impossibili.

Merito anche di un Mestrino sceso in campo con grande determinazione. Treviso ha lottato, poteva cambiare le sorti dell'incontro nel secondo set dove avanti 18-15, subisce un breack di 6-1 dai padroni di casa che poi chiudono portandosi sul 2-0. Zanin ha cambiato in ogni set la regia alternando Porro e Tonello ma Treviso ha sempre trovato difficoltà in zona 4, con il solo Spagnol (20 punti) che riusciva ad attaccare con continuità. Hanno esordito in serie B il libero Milini e il centrale Callegaro classe 2000.