Volley Treviso: tre giovani in ritiro con la Nazionale U18 per preparare il torneo Wevza

TREVISO Per alcuni atleti le vacanze non iniziano mai. Gli atleti del Volley Treviso Crosato Federico, Pol Alberto e Porro Paolo (palleggiatore della Colombo Volley Genova, in forze al Volley Treviso da tre stagioni e riconfermato per il 2018-19) hanno concluso domenica a Vigna di Valle (Roma) sette giorni di lavoro e ritiro con la Nazionale U18 guidata da Vincenzo Fanizza e Luca Leoni. Gli atleti trevigiani, classe 2001 e 2002, saranno fino al 29 luglio a Vilvoorde (Belgio) per partecipare al torneo WEVZA (Western European Volleyball Association), un torneo giovanile che di disputa ogni anno e che vede la partecipazione di diverse importanti Nazionali Europee (Belgio, Francia, Germania, Italia, Olanda, Portogallo, Spagna e Svizzera). L’ennesimo orgoglio della società trevigiana, nata nel 2012 dalle ceneri della Sisley Volley, che porta avanti con onore la storia della Pallavolo Treviso.