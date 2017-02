Brutta sconfitta per il Volley Treviso: Motta di Livenza si impone per 3-0

TREVISO Treviso si inchina alla schiacciante forza fisica del Motta di Livenza, guidato da un Albergati infermabile. I giovani trevigiani hanno lottato per due set per poi arrendersi nel terzo, in un match durato meno di un'ora e mezza. Unica nota positiva per la formazione di casa, il rientro di Cortesia in pianta stabile nel sestetto e il recupero di Lugli che è entrato per qualche spezzone di partita.

Nel primo set tanti errori in battuta da entrambe le squadre, sono due muri di Fantuz a dare il primo vantaggio al Motta 8-10, Albergati comincia il suo show e un muro di Persoglia portano Motta sul 13-17. Con Pilotto Treviso si avvicina ma non basta, il Motta si porta sul 1-0. Nel secondo set equilibrio fino al primo time out tecnico, Motta allunga con Gozzo, Treviso con Fiscon e Cortesia lo raggiunge e fa il sorpasso 16-14. Due muri consecutivi di Persoglia ridanno però il vantaggio al Motta, sul 19-20 una invasione permette alla squadra ospite di andare in battuta con Salvatore che mette in grossa difficoltà la ricezione del Treviso che non reagisce più e porta il Motta sul 2-0. I padroni di casa accusano il colpo e gli ospiti, nel terzo set, si portano subito sul 3-8. Quarti a muro e Albergati in attacco danno un vantaggio incolmabile per questo Treviso. Ci prova comunque Fiscon con un ace a scuotere i suoi compagni, ma non è giornata ed è Albergati, il migliore in campo a chiudere e dare al Motta la meritata vittoria.