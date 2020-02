Volley Treviso, trasferta vincente in Trentino: Rovereto si arrende in tre set

Senza gli influenzati Ceolin e Cavasin, la serie B orogranata conquista altri tre punti contro la formazione del Lagaris Rovereto, piegata in tre set con una prestazione forse non perfetta dal punto di vista tecnico, ma molto consistente a muro e in battuta. Sono 11 infatti i muri messi a segno dai trevigiani, e 13 gli ace: numeri che, assieme ai tanti errori punto dei padroni di casa, hanno permesso alla squadra di coach Zanin di portare a casa il risultato senza patire troppo le assenze. Buone le prestazioni di Bellia (top scorer con 17 punti) e di Crosato, autore di 5 muri su 9 punti totali. Treviso mantiene così la seconda posizione con ancora 5 punti di vantaggio sulla terza in classifica.

La cronaca del match

E’ un ace di Dal Col insieme a un muro di Crosato a consegnare il primo break a Treviso (10-6), che mantiene il vantaggio fino ad arrivare a 18-16. I trentini provano a riavvicinarsi con una serie di battute insidiose che costringono gli orogranata ad attaccare senza efficacia. Frizzero, il migliore dei suoi, mette a segno qualche punto in attacco, ma Bellia con un ace e un attacco da seconda linea chiude il parziale 25-20. Anche nel secondo set il primo allungo importante è dato da un ace di Dal Col e da due muri di Porro e Crosato che fanno volare i trevigiani sul 13-9. Bellia allunga (18-10) e costringe coach Gagliardini al time-out. I padroni di casa accorciano con un ace di Frizzera ma il distacco è enorme e con un muro di Dal Col gli orogranata conquistano anche il secondo set (25-15). Qualche errore di troppo da parte dei padroni di casa rende l’inizio del terzo set un monologo dei trevigiani, che si portano sul 14-9, poi un breve calo di concentrazione e gli attacchi del tandem Frizzera-Peripolli riportano i trentini a -2 (13-15). L’equilibrio dura poco: i padroni di casa sono ancora molto fallosi e Comacchio, ispirato in attacco, porta i suoi sul 20-15. Non sortisce l’effetto sperato l’ultimo time out di Gagliardini: con un primo tempo di Crosato e l’ace finale di Comacchio i trevigiani mettono fine al set (25-18) e al match. «Siamo contenti per aver conquistato i tre punti – commenta l’allenatore in seconda, Federico Salvego – un po’ meno per il livello della nostra prestazione. Siamo tornati a soffrire molto in ricezione, anche a causa dell’assenza di Ceolin, e per far fronte a queste difficoltà abbiamo dovuto fare gli straordinari in fase muro/difesa e in contrattacco».