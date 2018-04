Una domenica di festa per il Volley Treviso: è salvezza in B con due turni d'anticipo

TREVISO Con la vittoria sul Massanzago degli ex, Treviso conquista con due giornate di anticipo la sospirata salvezza nel campionato di serie B. Partita non bella ma che alla fine ripaga tutti i sacrifici fatti durante l'annata. Il muro è stato il fondamentale che più ha funzionato (20 totali di squadra) dove Zanatta con i suoi 5 personali ha primeggiato.

Primo set con Massanzago che con Formolan fa il primo break 5-8, Treviso pareggia al 10 – 10 con Monari e un gran recupero di Santi e Ostuzzi su una palla vagante si porta in vantaggio 17-14, un break che Treviso mantiene e chiude con un doppio Ostuzzi. Nel secondo è Pol che porta in vantaggio il Treviso 9-6, un doppio muro di Belliato e gli ospiti ottengono il sorpasso 11-14, Ribon in battuta mette in seria difficoltà la ricezione trevigiana e Tonello diventa prevedibile, con Caddeo il Massanzago mantiene il vantaggio e pareggia il conto dei set con un ace di Venturini. Nel terzo equilibrio fino a metà set interrotto da un attacco di Monari 18- 16, con Zanatta a muro allunga,con Ostuzzi, il più continuo dei suoi, e un errore degli avversari portano Treviso sul 2-1. nel quarto ospiti avanti 3-6, Treviso reagisce e fino al 20 le due squadre si alternano al comando con un muro di Formilan Martellago fa un mini break 20-22, è Zanatta a muro e Ostuzzi a portare Treviso vicino alla meta, ed è Pol a chiudere e dare la vittoria per una fantastica salvezza ottenuta.

VOLLEY TREVISO – BTM & LAMETRIS MASSANZAGO PD 3 - 1 (25-21, 20- 25, 25-21, 26-24)

VOLLEY TREVISO: Dal Col 6 , Monari 15, Basso 3 , Zanatta 8, Tonello 1, Pol 12,Carlesso L, De Giovanni 0, Ostuzzi 17, Pizzol 2, Venturini 3, Santi L. All. Zanin.

MASSANZAGO: DAL CORSO L,SCAGLIONE N.E, BARUTTA N.E,FAVARO 2, CARLESSO L, CADDEO 19, VENTURIN 2, FORMILAN 4, TOVO 0, BELLIATO 10, FILIPPI 0, RIBON 16, CASARIN 2, ALL. BARBON

Durata set: 27,28,29, 32 totale 2 ore e 5 minuti

Arbitri: Jacopo DALLEGNO di VI e Diego PENZO di VI

Volley Treviso: battute sbagliate 10, ace 2, muri 20, errori 14

MASSANZAGO: b.s. 8, ace 3, m. 8, err 14