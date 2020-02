Esercizi contro il Coronavirus: arriva la scheda da svolgere a casa

Recepito il blocco delle attività sportive causato dalle misure di contenimento del Coronavirus fino al 1 Marzo compreso lo staff tecnico orogranata, grazie al supporto del preparatore atletico Alberto Andreoli, diffonde ai propri atleti un programma di lavoro da svolgere a casa con l'ausilio di accessori disponibili in tutte le abitazioni (un tappeto, delle bottiglie d'acqua, un manico di scopa).

La scheda di lavoro permetterà agli atleti orogranata di mantenere un livello di forma accettabile per il rientro in palestra e per la ripresa delle attività. Tutti gli esercizi dovranno essere svolti con la massima attenzione e soprattutto senza "imbrogliare" nel numero di ripetizioni suggerite dallo staff tecnico. La scheda in alta definizione può essere scaricata a questo link