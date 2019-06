Volley Treviso Under 18: i campioni d'Italia ricevuti dal sindaco

Martedì mattina il sindaco di Treviso Mario Conte ha ricevuto a Ca’ Sugana i giovani talenti del Volley Treviso, freschi di scudetto Under 18 conquistato a Chianciano Terme (è il 33° titolo nel palmares della società di via Nascimben) grazie ad una cavalcata trionfale nelle finali nazionali con sei vittorie in sei gare (l’ultima delle quali per 3-0 sul Lube Civitanova).

I neo campioni, accompagnati dal presidente David Moro e dal coach Giovanni Cappelletto, hanno raccontato al primo cittadino e al presidente del Consiglio comunale Giancarlo Iannicelli il cammino verso la conquista del prestigioso trofeo. «Questa impresa fa di voi un esempio per tutti per impegno e capacità, in particolar modo per tutti quei giovani che, spesso e volentieri e forse a causa del troppo tempo libero, creano qualche problema con condotte discutibili - le parole del sindaco Mario Conte - Vi ho invitati qui in Municipio per farvi sentire il calore della comunità che avete rappresentato in giro per l’Italia conquistando un titolo straordinario. Vi ringrazio perché Treviso, anche grazie a voi, sta tornando ad essere la capitale dello sport». Per l’occasione, i giocatori del Volley Treviso hanno donato al sindaco Conte la maglietta numero 1 dei “Leoni”.