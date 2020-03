Volley Treviso in quarantena: online arriva un webinar su allenamenti e gestione del talento

Lo stop forzato ai campionati e alle attività in palestra non ferma il movimento pallavolistico, che approfitta di questo periodo per intensificare i momenti di aggiornamento e confronto grazie agli strumenti messi a disposizione dal web. Volley Treviso, grazie all'iniziativa di coach Simone Cappelletto, organizza per mercoledì 1° aprile alle ore 19 un webinar dedicato alla categoria under 13 maschile al quale interverranno Sara Festi, Francesco Bernetti, Fabiana Spina e Matteo Trolese, allenatori rispettivamente delle squadre U13 di Trentino Volley, Lube Civitanova, Modena Volley e Kioene Padova. Il confronto sarà seguito anche dai tecnici delle Nazionali giovanili.



Molteplici i temi che verranno affrontati nel corso del webinar, che sarà moderato dallo stesso Simone Cappelletto: gestione delle richieste di feedback da parte degli atleti, pregi e difetti dell'altezza della rete in questa categoria, proposte per costruire l'atteggiamento difensivo, gestione del talento e, tempo permettendo, tanti altri argomenti, oltre alla condivisione di idee per mantenere alto il coinvolgimento dei giovani atleti in questo periodo complicato. Il dibattito si terrà sulla piattaforma Zoom e sarà aperto a tutti, allenatori e appassionati. Sarà possibile assistervi registrandosi al webinar al link indicato sul sito di Volley Treviso oppure guardando la diretta sulla pagina Facebook della società. In entrambi i casi gli utenti potranno porre delle domande ai tecnici (tramite la chat di Zoom oppure commentando la diretta Facebook), che risponderanno al termine dei vari interventi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.