Saranno circa 900 i volontari della Treviso Marathon 1.4 di domenica 5 marzo

CONEGLIANO Come ogni anno stiamo per entrare nel mese di marzo. Che vuol dire, prima ancora dell’arrivo della primavera, Treviso Marathon. E Treviso Marathon non significa solo campioni e tanti amatori per le strade della provincia ma anche volontari. Saranno circa 900 quelli impegnati per l’edizione 1.4 di domenica 5 marzo. Mese dopo mese si sono susseguite le riunioni dei capisettore che hanno poi illustrato necessità e peculiarità del settore al proprio gruppo di lavoro. Ma tanti, davvero, sono i compiti per queste persone generose, che hanno deciso di donare il loro tempo per permettere ai partecipanti di vivere una splendida giornata di sport.

Si va dalla logistica della partenza alla striscionistica, dalla raccolta e consegna sacche alla carovana, dalla motostaffetta ai responsabili lungo il percorso, da coloro che si occuperanno di ristori (dieci, ai km 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 e dopo l’arrivo) e spugnaggi (sette, ai km 7,5 , 12,5 , 17,5 , 22,5 , 27,5 , 32,5 , 37,5) a coloro che prepareranno e consegneranno i pacchi gara, da coloro che si occuperanno di tutti i gonfiabili a coloro che gestiranno top runner, dagli autisti a coloro che posizioneranno le indicazioni dei chilometraggi. E ancora i responsabili del ponte telefonico, della logistica all’arrivo, delle premiazioni, degli allestimenti, dai responsabili della Treviso Marathon, della Treviso Half Marathon, della MoohRun ai “gestori” dell’Expo Run. E altri ancora. Insomma, per i volontari ci saranno da percorrere ben più di 42,195 km.