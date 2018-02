Warren Barguil si affida a Sidi e al Team Fortuneo per vincere e stupire nel 2018

MASER Tra i nomi nuovi entrati a far parte della squadra dei campioni Sidi per il 2018 quello di Warren Barguil merita sicuramente un posto di rilievo. Francese classe 1991, professionista dal 2013, con le sue spiccate doti di attaccante e scalatore Barguil nella passata stagione ha impressionato tutti con le grandi imprese compiute sulle strade del Tour de France.



Alla Grande Boucle 2017 Warren Barguil ha infiammato gli animi di tutti gli appasionati. Secondo nella nona tappa sulle Alpi, a Chambéry, è andato a indossare la prestigiosa maglia a pois che contraddistingue il migliore scalatore. Successivamente è andato a vincere la tredicesima tappa, con arrivo a Foix, dopo una lunga fuga, dando dimostrazione di forza in salita sul Mur de Péguère. Nelle tappe di montagna della terza settimana poi ha sempre tenuto il passo dei migliori risalendo fino al decimo posto della classifica generale. Infine nell'ultima tappa di montagna, quella con l'arrivo in cima al mitico Colle dell'Izoard, si è reso ancora protagonista: scattato dal gruppo dei migliori a 7 km dal traguardo ha ripreso e staccato uno ad uno tutti i fuggitivi, andando a vincere la tappa in solitaria conquistando definitivamente il primato nella classifica degli scalatori, chiudendo il Tour al decimo posto.



Il 2018 si annuncia una stagione importante, Barguil infatti ha cambiato squadra ed è il capitano della formazione francese Fortuneo-Samsic, squadra di categoria ProContinetal votata all’attacco che punta molto su di lui. Warren Barguil avrà a sua disposizione le calzature Sidi Shot, il modello top di gamma della collezione Sidi per il ciclismo su strada. Una scarpa proprio come lui…capace di vincere e impressionare. Moderna, leggera e altamente performante Sidi Shot è la scarpa già scelta e utilizzata dai corridori più forti e vincenti del gruppo.



Per Warren Barguil la voglia è quella di ripetersi alla grande sulle strade della Grande Boucle. Come annunciato, il suo calendario sarà finalizzato principalmente in ottica Tour. Le tappe principali di avvicinamento saranno il debutto al Tour de La Provence (8-11 febbraio) appena avvenuto. Poi ci sarà la Paris-Nice (4-11 marzo), e la Volta Catalunya (19-25 marzo). Poi alcune corse in Francia prima di guardare alle classiche delle Ardenne dove correrà la Flèche Wallonne (18 aprile) e la Liège-Batsogne-Liège (22 aprile). Prima del Tour de France, che scatta il 7 luglio, gli ultimi test importanti saranno il Critérium du Dauphiné (3-10 giugno) e il campionato di Francia.