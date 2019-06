Pallavolo, nuova squadra maschile per l'Alta Castellana: è il Wave Volley Team

È stata presentata lo scorso martedì 28 maggio 2019 la “Wave Volley Team”, nascente realtà territoriale dell’alta castellana tutta improntata allo sviluppo e alla valorizzazione della pallavolo maschile giovanile.

Presenti, nella bella cornice di Villa Baroni di Loria, il neosindaco del Comune di Loria, Simone Baggio, e i presidenti delle tre società sportive facenti parte del progetto: Giampietro Zardo (presidente Volley Bessica), Angelo De Marchi (presidente Giorgione Pallavolo) e Alejandra Fonseca (presidente Pallavolo Rossano). Obiettivo principe del nascente ed ambizioso progetto sportivo è l’allargamento del bacino d’utenza dei tre gruppi societari già attivi nel territorio da diverse decadi ma che, negli ultimi anni, hanno via via visto ridursi il numero di giovanissimi atleti dei rispettivi organici nel settore maschile. Tre realtà storiche della pallavolo del nostro territorio che, in un momento di profonda crisi come questo, hanno ancora dalla loro una forte e rinnovata volontà di rimettersi a lavorare per la pallavolo ed i giovani del proprio territorio. Da questa unione nascerà, a partire dalla prossima stagione, una realtà particolarmente importante e numerosa che consentirà, ai quasi 80 atleti già coinvolti nel progetto, di intraprendere un percorso agonistico serio ed attento a tutti gli aspetti del mondo del volley giovanile della Marca. I lavori per la messa a punto della nuova realtà continueranno per tutta l’estate e, a partire dal prossimo mese di settembre, metteranno a disposizione di atleti, genitori, allenatori ed appassionati, una nuova importante realtà di pallavolo maschile in un territorio piuttosto arido di proposte di questo tipo negli ultimi anni.