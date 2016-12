Winter Cup, seconda giornata: vincono Imola, Latina e Kaos. Came estromessa dai giochi

CASIER Dopo la seconda giornata della Winter Cup, i campioni in carica del Real Rieti sono già fuori: seconda sconfitta di fila per gli amarantocelesti nel girone D, con il Kaos Futsal che supera la squadra di Patriarca con lo stesso risultato (2-1) con cui ieri si era imposta l’Acqua&Sapone Unigross padrona di casa. Vincono anche Ma Group Imola (6-4 alla Came Dosson nel girone B, quello di Napoli) e Axed Group Latina (3-2 alla Lazio a San Martino di Lupari), mentre il 3-3 del PalaRigopiano tra Futsal Isola e Cioli Cogianco costringe i genzanesi a battere domani il Pescara per strappare la qualificazione alla Final Four. Domani si chiude la fase a gironi: alle 20.30 si giocano, oltre a Cioli Cogianco-Pescara (girone A), anche Ma Group Imola-Lollo Caffè Napoli (girone B), Latina-Luparense (girone C, a San Martino di Lupari) e Kaos-Acqua&Sapone (girone D, a Montesilvano). Delle quattro teste di serie, solo il Napoli è costretto a vincere in virtù di una peggior differenza reti nei confronti dell’Imola; a Pescara, Luparense e Acqua&Sapone basta il pari.

GIRONE A Finisce 3-3 tra Futsal Isola e Cioli Cogianco: un pari che non serve a nessuna delle due squadre, quella di Angelini è già fuori dalla competizione, mentre quella di Alonso – capace di rimontare due reti nella ripresa – è costretta all’impresa domani sera contro il Pescara. Vantaggio di Arteiro, pari e secondo gol stagionale per il giovanissimo Raubo, 2-1 di Marcelinho. Che diventa 3-1 grazie a Mentasti, prima dei due gol di Luizinho Brizzi; in mezzo, il rigore parato da un altro baby, Tarenzi, a Marcelinho. Domani, al Pescara basta un pari; la Cioli Cogianco deve vincere.

GIRONE B La Ma Group Imola si complica la vita ma riesce a battere 6-4 la Came Dosson e garantirsi la possibilità di andare alla Final Four anche con un pareggio domani contro il Napoli. La squadra di Pedrini, però, al PalaCercola cala alla distanza, dilapidando un vantaggio di sei reti e rischiando la clamorosa rimonta dei trevigiani nel finale. Dopo l’uno-due firmato Castagna e Borges nel finale di primo tempo, nei primi 8’25’’ della ripresa arrivano due reti di Fabinho e un’altra a testa per Borges e Castagna; solo a quel punto si sveglia la Came che, aiutata dal portiere di movimento, risale fino al 6-4 grazie a due doppiette, quelle di Schiochet e Bellomo. Veneti fuori, romagnoli messi meglio nel conto dei gol fatti rispetto alla Lollo Caffè, che aveva battuto 3-1 la Came nella gara d’esordio del triangolare.

GIRONE C Tre punti d’oro anche per l’Axed Group Latina, che supera 3-2 la Lazio (già eliminata dopo le prime due partite) e domani giocherà la “finale” del girone C contro una Luparense a cui basterà non perdere in virtù di una miglior differenza reti. Eppure erano stati proprio i biancocelesti a portarsi in vantaggio con Laion; pari prima dell’intervallo di Corso, nuovo vantaggio laziale con Stoccada e altra risposta dell’argentino. Decisivo, per il successo della squadra di Basile, un altro Albiceleste, Luciano Avellino.

GIRONE D Per decretare la squadra qualificata alla Final Four proveniente dal girone D, sarà decisivo il match di domani tra Kaos Futsal e Acqua&Sapone Unigross. Dopo le prime due partite, perfetta parità e ago della bilancia dalla parte degli abruzzesi solo per il miglior piazzamento al termine del girone di andata (Acqua&Sapone quarta, Kaos quinto). Dopo il 2-1 dell’Acqua&Sapone, ecco un altro 2-1 con “vittima” il Real Rieti, quello del Kaos, che estromette gli amarantocelesti campioni uscenti dalla competizione. Inutile il vantaggio di Corsini; le reti nella ripresa di Tuli e Schininà ribaltano il risultato, dando alla squadra di Fernandez l’opportunità di tornare in Final Four dopo un anno di assenza. Stesso obiettivo dei nerazzurri, assenti nell’ultima edizione della fase finale.

GIRONE A

FUTSAL ISOLA-CIOLI COGIANCO 3-3 (2-1 p.t.)

FUTSAL ISOLA: Galati, Mentasti, Espindola, Pilloni, Marcelinho, Arribas, Zoppo, Arteiro, Mazzuca, Cerulli, Leofreddi. All. Angelini

CIOLI COGIANCO: Molitierno, Fusari, Brizzi, Mazoni, Raubo, Tetti, Mazzocchetti, Bertolini, Ruben, Pacheco, Tarenzi, Basile. All. Alonso

MARCATORI: 4’43’’ p.t. Arteiro (I), 5’57’’ Raubo (C), 19’52’’ Marcelinho (I), 3’50’’ s.t. Mentasti (I), 11’10’’ e 18’23’’ Brizzi (C)

AMMONITI: Pilloni (I), Fusari (C), Raubo (C), Mentasti (I), Ruben (C)

ARBITRI: Andrea Campi (Ciampino), Massimo Tariciotti (Ciampino) CRONO: Gabriele Gerardi (Pescara)

NOTE: al 14’12’’ s.t. Tarenzi (C) respinge un rigore di Marcelinho

GIRONE B

CAME DOSSON-MA GROUP IMOLA 4-6 (0-2 p.t.)

CAME DOSSON: Vascello, Vavà, Schiochet, Vieira, Bellomo, Cucchini, Rosso, Crescenzo, Boaventura, Ronzani, Miraglia. All. Rocha

MA GROUP IMOLA: Juninho, Vignoli, Revert Cortes, Borges, Castagna, Deilton, Frassineti, Lesce, Napoletano, Jelavic, Fabinho, Battaglia. All. Pedrini

MARCATORI: 18’52’’ p.t. Castagna (I), 19’14’’ Borges (I), 2’04’’ s.t. Fabinho (I), 2’59’’ Borges (I), 4’40’’ Castagna (I), 8’25’’ Fabinho (I), 11’10’’ Schiochet (C), 14’58’’ Bellomo (C), 15’56’’ Schiochet (C), 19’31’’ Bellomo (C)

AMMONITI: Fabinho (I), Castagna (I), Napoletano (I)

ARBITRI: Daniele Fratangeli (Frosinone), Nicola Raimondi (Battipaglia) CRONO: Fabrizio Andolfo (Ercolano)

GIRONE C

LAZIO-AXED GROUP LATINA 2-3 (1-1 p.t.)

LAZIO: Laion, Gattarelli, Fortini, Ramirez, Chilelli, Gastaldo, Escosteguy, Chiomenti, Lupi, Spinola, Stoccada, Blasimme. All. Mannino



AXED GROUP LATINA: Landucci, Battistoni, Bernardez, Avellino, Amoedo, Corso, Rossi, Pica Pau, Terenzi, Chinchio. All. Basile



MARCATORI: 4’53’’ p.t. Laion (LA), 18’13’’ Corso (LT), 3’33’’ s.t. Stoccada (LA), 4’53’’ Corso (LT), 15’45’’ Avellino (LT)

AMMONITI: Bernardez (LT), Gattarelli (LA), Spinola (LA)

ARBITRI: Gaudenzio Raffaelli (Treviso), Calogero Castellino (Treviso) CRONO: Filippo Cigaia (Treviso)

GIRONE D

REAL RIETI-KAOS FUTSAL 1-2 (1-0 p.t.)

REAL RIETI: Patrizi, Corsini, Rafinha, Duio, Turmena, Pandolfi, Cesaroni, Scappa, Romano, Saul, Paulinho, Micoli. All. Patriarca



KAOS FUTSAL: Putano, Vinicius, Titon, Tuli, Ercolessi, Tiago, Guilherme, Salas, Mateus, Schininà, Peric, Timm. All. Fernandez

MARCATORI: 3’38’’ p.t. Corsini (R), 0’37’’ s.t. Tuli (K), 18’ Schininà (K)

AMMONITI: Paulinho (R), Ercolessi (K), Rafinha (R), Turmena (R)

ARBITRI: Giovanni Beneduce (Nola), Fabio Pagliarulo (Napoli) CRONO: Marco Di Filippo (Teramo)