XI Trofeo intitolato a Renzo Sambo: pioggia di medaglie per la Canottieri Sile

Al Circolo Ospedalieri di Treviso, nella giornata di omenica, si è svolto l’undicesimo Trofeo “Renzo Sambo” nel quale la Canottieri Sile si è distinta ancora una volta, guadagnandosi il secondo posto nella classifica generale della gara (subito dopo la Canottieri Padova). Ecco tutte le medaglie vinte: Categoria Ragazzi - Medaglia d'oro per Jacopo Cipolotti Categoria Junior Femminile – Medaglia d’oro per Vittoria Savorelli Cat. Esordienti femminile - 3° posto per Ottavia Iannuzzi Cat. Senior A femminile - 3° posto per Monica Favaro Cat. Pesi Leggeri fem - Oro per Anita Serena e 3° posto per Irene Cola Cat. Pesi Leggeri masch. - 2° posto per Stefano Colombo Cat. Senior masch. - 3° posto per Tommaso Vianello Categoria Allievi masch. - Gabriele Bellante 3° classificato Categoria Master - Nadiya Malik 1° ed unica classificata Staffetta femminile - 1° classificati Staffetta maschile - 3° classificati.