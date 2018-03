La prima di Xmotors: Bonfadini scende in pista al rally dei Colli scaligeri

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

MONTEBELLUNA Apre il sipario sulla nuova stagione agonistica ed Xmotors si prepara a timbrare il primo cartellino di presenza, questo weekend, alla terza edizione del Rally Day dei Colli Scaligeri.

Una prima molto attesa, quella che vedrà protagonista il nuovo acquisto della scuderia di Montebelluna, che, dopo una lunga attesa, tornerà a calzare guanti e casco per mettersi al volante di una nuovissima Peugeot 106 Gruppo A, iscritta in classe K10. Stiamo parlando di Manuel Bonfadini, pilota di Monselice, ben conosciuto in casa Xmotors in quanto, tramite la propria azienda Assoclub Motorsport, si occupa della gestione tecnica di alcune delle vetture del sodalizio trevigiano. La piccola di casa Peugeot, infatti, metterà le proprie ruote in speciale, per l'esordio assoluto, dopo un lungo cammino di preparazione, durato oltre due anni, che ha visto lo stesso Bonfadini impegnato nell'allestimento della vettura. “Siamo molto contenti che Manuel abbia deciso di tornare al volante con la nostra scuderia” – racconta Stefan (presidente di Xmotors) – “in quanto collaboriamo assieme, già da un po' di tempo, tramite la sua struttura, Assoclub Motorsport, che segue la parte tecnica di alcune delle nostre vetture. Ci siamo sempre trovati molto bene con Manuel e speriamo che questo Colli Scaligeri sia l'inizio, per tutti noi, di un cammino che ci possa portare grosse soddisfazioni, alla pari di quelle che ci ha già regalato professionalmente.” Alle parole del presidente della scuderia con base a Montebelluna gli fa eco lo stesso Bonfadini. “È stato un lungo cammino” – racconta il pilota – “quello che mi ha impegnato in questi anni nella preparazione della mia Peugeot 106. Si tratta del coronamento del sogni che avevo da ragazzino perchè, sin dalle prime gare che ho visto da spettatore, la 106 è entrata nel mio cuore. Riuscire a costruire una vettura con le mie mani, partendo dalla scocca, e poterci correre è una soddisfazione impagabile per chi fa il mio mestiere.” Saranno tre le prove speciali in programma per questa terza edizione del Rally Day dei Colli Scaligeri, tutte da ripetere per due volte: si partirà per la tornata mattutina con la “Valsquaranto” (6,32 km) alla quale seguiranno le speciali di “Caio” (5,94 km) e “San Cassiano” (6,27 km). Al riordino ad Illasi ed alla service area a Montorio il compito di dare il classico giro di boa verso la ripetizione dei tre tratti cronometrati, prevista nel primo pomeriggio. Ad affiancare il neo portacolori di casa Xmotors, nel ruolo di navigatore, troveremo la giovane Valentina Gentilini, con la quale l'imperativo sarà quello di trovare il giusto affiatamento, sfruttando lo shakedown di Sabato mattina.