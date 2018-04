Xmotors e JTeam uniti per Antonio Forato nel Ciwrc

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Una sinergia che punta al gradino più alto del podio, ecco svelato l'obiettivo di Xmotors e Jteam, che ripone in Antonio Forato le proprie ambizioni di alta classifica nell'ambito della serie dedicata agli amanti dell'asfalto: il Campionato Italiano WRC. A partire da domani, Venerdì 27 Aprile, si aprirà il sipario sul tricolore con la quarantaduesima edizione del Rally 1000 Miglia, primo round di un'edizione destinata ad essere scoppiettante. La collaborazione nata tra la scuderia di Montebelluna, capitanata da Francesco Stefan, e quella di Bassano del Grappa, con al timone Jack Battaglia, è sfociata in un programma che vedrà il pilota di Castelfranco Veneto, affiancato da Ivan Gasparotto, impegnato nei sei eventi a calendario alla guida di una Ford Fiesta R5, griffata Xmotors e seguita da Assoclub Motorsport.

“Siamo una struttura giovane ma ambiziosa” – racconta Stefan (presidente di Xmotors) – “ed abbiamo deciso di investire in un progetto solido, mettendo a disposizione di Forato la nostra Fiesta R5, nato dalla sinergia con Jteam. Assieme possiamo ottenere grandi soddisfazioni ed il Campionato Italiano WRC è il palcoscenico ideale per poterci esprimere ad alti livelli.” Gli fa eco il capofila del sodalizio vicentino. “Mettere insieme dei budget importanti, di questi tempi, è molto difficile” – sottolinea Battaglia (presidente di Jteam) – “e l'obiettivo della nostra struttura è quella di aiutare piloti e programmi che meritano il nostro sostegno. Con Antonio collaboriamo da tanto tempo e, grazie al supporto di Francesco e di Xmotors, siamo riusci, in extremis, a mettere in piedi un programma così sostanzioso. Uniti potremo toglierci delle belle soddisfazioni. Speriamo già qui a Salò.” Per Forato si tratterà dell'esordio assoluto alla guida della trazione integrale dell'ovale blu, in una classe che si preannuncia alquanto densa di spunti tecnici e sportivi. Il portacolori del team Xmotors – Jteam, che ha già iscritto il proprio nome nell'albo d'oro del CIWRC nel 2014 e 2015, è abituale frequentatore del 1000 Miglia, avendolo affrontato nelle ultime cinque edizioni consecutivamente.

Si partirà con il classico aperitivo serale, domani a partire dalle ore 20, con la prova spettacolo “AC Brescia” (3,46 km) ma la vera sfida si articolerà, il giorno seguente, sulle speciali di “Gardone Riviera” (8,40 km), “Passo Fobbia” (10,40 km) e la lunga “Pertiche – Eligio Butturini” 27,64 km). “Per noi sarà tutto nuovo” – racconta Forato – “perchè non abbiamo avuto modo di provare bene la vettura. Il percorso sarà totalmente nuovo, con la sola spettacolo uguale al 2017, e dovremo affrontare l'incognita gomme. Correremo per la prima volta con le Pirelli. Vedremo.”