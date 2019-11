Svolta Zalf: nel 2020 in ammiraglia ci saranno anche Contessa e Busato

Il conto degli atleti proiettati nella massima categoria dalla Zalf Euromobil Désirée Fior è salito a quota 104 di cui almeno 50 promossi tra i professionisti negli ultimi 10 anni di attività. Una scuola di ciclismo quella voluta e portata avanti dai fratelli Antonio, Fiorenzo, Gaspare e Giancarlo Lucchetta e da Egidio Fior che proseguirà nella propria mission anche nel 2020 grazie ad uno staff rinnovato e professionale. Al fianco del team manager Luciano Rui, alla sua trentesima stagione sull'ammiraglia della Zalf Euromobil Désirée Fior, nel 2020 a comporre lo staff ci saranno due direttori sportivi giovani e preparati come Mauro Busato e Ilario Contessa che hanno fatto del rapporto diretto e di fiducia con i giovani talenti il proprio punto di forza. A completare i quadri tecnici del team ci saranno poi il ds Fabio Mazzer e il meccanico Ivano Gemin.



"Il 2020 sarà una stagione di svolta per il nostro team: alla fine dell'ottobre scorso si è chiuso un lungo ciclo vincente che ha raccolto dei frutti straordinari portando i ragazzi che sono cresciuti con noi a vincere in una sola stagione i titoli italiano, europeo e mondiale su strada tra gli Under 23. Risultati che confermano la bontà del nostro lavoro e che ci hanno spinto a dare corpo ad una formazione in grado di aprire una nuova fase per la Zalf Euromobil Désirée Fior" ha spiegato il team manager Luciano Rui. "Abbiamo trovato in Ilario Contessa e Mauro Busato le persone giuste che hanno manifestato la voglia di mettersi al lavoro per dare vita a questo nuovo progetto che ci vedrà ancora impegnati in ambito dilettantistico nazionale ed internazionale".



Al centro della 38^ stagione dello storico sodalizio nato dall'intesa tra le famiglie Lucchetta e Fior ci saranno ancora una volta i giovani talenti del ciclismo italiano a partire dai trentini Samuel Slomp ed Edoardo Zambanini che nel 2020 debutteranno tra gli Under 23 aggiungendosi ai riconfermati Kevin Bonaldo, Edoardo Ferri ed Enrico Zanoncello. A completare il pacchetto degli Under 23 che vestiranno la casacca bianco-rosso-verde nella prossima stagione ci sono lo scalatore padovano Emanuele Barison, il veloce perugino Lorenzo Quartucci e il vicentino Matteo Gino Pegoraro. Esperienza e qualità saranno invece garantite dalla presenza di atleti maturi del calibro di Alessio Brugna, Yuri Colonna, Tommaso Fiaschi, Stefano Gandin e Filippo Tagliani. La formazione 2020 che si è già riunita nelle scorse settimane presso il quartier generale dell'Hotel Fior di Castelfranco Veneto tornerà a ritrovarsi a fine novembre per programmare insieme l'assalto ai primi appuntamenti agonistici della nuova stagione.



Questa la formazione 2020 della Zalf Euromobil Désirée Fior : Emanuele Barison, Kevin Bonaldo, Alessio Brugna, Yuri Colonna, Edoardo Ferri, Tommaso Fiaschi, Stefano Gandin, Matteo Gino Pegoraro, Lorenzo Quartucci, Samuel Slomp, Filippo Tagliani, Edoardo Zambanini ed Enrico Zanoncello